Soltado el pregón, ya estamos en la semana de San Isidro. Los trajes de chulapxs planchados, los claveles listos y los planes castizos multiplicándose por toda la ciudad. Se pueden probar desde versiones curiosas de las famosas rosquillas o disfrutar de planes especiales por Madrid en hoteles de toda índole. Todo se tiñe de rojo y el bocata de calamares está por todas partes.

Can Pizza

Pero hay una propuesta que queremos destacar. La gente de Can Pizza, italianos que vinieron de Barcelona para abrazar lo castizo, acaban de sacar del horno su propio guiño para estas fiestas. Una edición limitada que únicamente se prepara este mayo. Para este bocata 'sui generis' han colaborado con la casa de comidas más popular en Malasaña, Casa Macareno. A medias han diseñado, a medio camino entre Madrid y Roma, una sabrosa focaccia de calamares. En una masa de larga fermentación con tinta de calamar meten calamares fritos, stracciatella de burrata, pesto de tomate seco y rúcula para acabar bañando levemente todo con un alioli fino. Tenéis que probarlo. Eso sí, sólo está en el local de la premiada pizzería en Chamberí. Santa Engracia, 43. Cuesta 15,50 € y se prepara a demanda.

Katsu Castellana

Hablando de focaccias, a la vista tenemos otra que no os podéis perder. Esta vez no tiene el gen madrileño sino que es un híbrido entre lo nipón y lo italiano. Poco puede salir mal en este matrimonio culinario. Una curiosa delicia que sólo se podrá catar durante unos días, del 26 al 31 de mayo. Eso sí, en este caso estará presente en locales de ambos protagonistas de la ecuación, Katsu y Focacciamo; de hecho serán direcciones muy cercanas (Luna, 22 y San Bernardo, 29). Rodrigo y Stephy, príncipes de la fritura japonesa con uno de los últimos locales japoneses baratos de mayor éxito, y el trío formado por Giacomo, Santiago y Roberto, enamorados de la esponjosidad de esa emblemática masa transalpina, han decidido crear algo juntos. Estará en ambas carta pero serán unidades limitadas (sólo cocinará una decena al día por establecimiento). Se llamará La Katsu. Pedidla para cerrar el mes.

Katsu

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