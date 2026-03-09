El evento contará con más de 15 expositores especializados y un gran catálogo de piezas

Madrid se llena una vez más de juguetes retro, con el regreso de una de las ferias más populares entre los amantes del coleccionismo: MercaJuguete. La nueva edición regresa este fin de semana, con el objetivo de seguir siendo una cita ideal entre expositores y aficionados, en la que rememorar los momentos más divertidos de la infancia.

MercaJuguete

Vuelve la feria para los amantes del coleccionismo

El centro comercial Planetocio de Collado Villalba (avenida Juan Carlos I, 46) acogerá la duodécima edición de MercaJuguete, una feria dedicada a los juguetes antiguos, de colección y nostalgia pop. Consolidada como todo un referente en la sierra de Madrid, participan en la feria más de 15 expositores especializados, que pondrán a la venta un gran catálogo de de piezas para todos los gustos, bolsillos y edades, entre los que figuran las emblemáticas Nancys, que siguen despertando pasiones décadas después, hasta los míticos Geyperman, Madelman, Airgamboys o el inolvidable Cine Exin.

Tampoco faltarán a la cita los clásicos Juegos Reunidos, Scalextric y trenes eléctricos, junto a iconos universales como Star Wars, Playmobil, LEGO y Funko. La feria también busca mirar al futuro, con la integración de figuras impresas en 3D y material de coleccionismo contemporáneo como los Hot Wheels, creando así un espacio único donde conviven el juguete antiguo y las piezas de vanguardia.

MercaJuguete

Asociación solidaria dedicada al universo de Star Wars en Madrid, la nota de color de esta edición la pondrá la visita de la Orden 66, que busca compartir su pasión por la saga galáctica entre los asistentes. Así, pasearán por la feria algunos de los personajes más emblemáticos, en horario de 11.00 a 14.00 h, y de 17.00 a 20.00 h.

Otra de las novedades de esta edición de MercaJuguete es la celebración de los talleres de pintura de miniaturas, donde podréis aprender a trabajar con estas figuras, en clases impartidas por Raccoon Creative Studios, de 11.00 a 14.00 h, y de 17.00 a 20.00 horas. Para completar la experiencia, se celebrarán diversos sorteos durante toda la jornada, con premios que incluyen descuentos, juegos y entradas a exposiciones y museos.

Cuándo se celebrará la nueva edición de MercaJuguete

La duodécima edición de MercaJuguete se celebrará el próximo sábado 14 de marzo, en el centro comercial Planetocio de Collado Villalba (avenida Juan Carlos I, 46), de 10.00 a 22.00 h. Tanto la entrada como el aparcamiento para el evento son gratuitos.

Mercajuguete.

Las mejores jugueterías de Madrid

Siempre es buen momento para regalar un juguete. Espacios pensados para pasar un entretenido rato, explorando entre un gran catálogo de artículos, entre las mejores jugueterías de Madrid se encuentran Kamchatka, Dideco, Hola Caracola, ElectricBricks, Circo Kids, Zigzag Kids, Replay Boardgame Outlet & Café o Lobo Feliz.

