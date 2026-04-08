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Guitarricadelafuente dará un concierto gratuito por sorpresa en una céntrica plaza de Madrid

El artista, conocido por temas como 'nana triste', 'Guantanamera' o 'Conticinio', actuará por la tarde en pleno centro de la ciudad

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Guitarricadelafuente en concierto.
Guitarricadelafuente en concierto.
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Escenario para algunos de los mejores artistas y bandas nacionales e internacionales, Madrid es una ciudad ideal para los amantes de los conciertos. Y los festivales. Bad Bunny, La Oreja de Van Gogh, Linkin Park, Shakira o Kanye West son solo algunos de los nombres más destacados que pasarán por la capital a lo largo de los próximos meses.

Guitarriacadelafuente
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Guitarricadelafuente dará un concierto gratis en Madrid

Problema para muchos, a veces es complicado conseguir entradas para algunas de las actuaciones más esperadas del año, siendo necesario esperar durante horas ante la pantalla y tener mucha suerte. Con recintos como el estadio Metropolitano o Iberdrola Music, qué mejor que disfrutar de un concierto en pleno centro de Madrid, y con entrada gratis.

Guitarricadelafuente. @guitarricadelafuente
Guitarricadelafuente. @guitarricadelafuente

Coincidiendo con la 'World Premiere' del Cupra Raval, nuevo modelo urbano 100% eléctrico de la marca, y bajo el concepto 'Beyond Rebel, Raval', el próximo jueves 9 de abril, en la Puerta del Sol, el conocido artista español Guitarricadelafuente dará un concierto sorpresa en el corazón de la capital, a las 19.00 h. Conocido por temas como 'nana triste', 'Guantanamera' o 'Conticinio', esta se convierte así en una oportunidad única para disfrutar de sus mejores melodías en directo.

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. Entre los mejores artistas que pasarán por los escenarios de la capital a lo largo del año, podréis disfrutar de los conciertos de Bad Bunny, La Oreja de Van Gogh, Eric Clapton, Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Shakira o Amaral.

NO TE LO PIERDAS: Los conciertos que no te puedes perder este mes en Madrid

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