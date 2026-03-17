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Hinchables, talleres infantiles y un espectáculo de flamenco este fin de semana en Madrid: vuelven estas entretenidas jornadas para toda la familia

El distrito de Salamanca ofrece una amplia programación de actividades gratuitas

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Jornadas Culturales y de Ocio Infantil. Ayuntamiento de Madrid
Jornadas Culturales y de Ocio Infantil. Ayuntamiento de Madrid
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Cada vez queda menos para el esperado regreso de la primavera. Dejando atrás el frío y las tormentas que han azotado a la capital durante los últimos meses de invierno, los árboles vuelven a adoptar esos espectaculares tonos verdes, el sol vuelve a iluminar y los planes en las calles vuelven a estar a la orden del día, ya sea dar un agradable paseo en el parque o pasar una tarde tomando algo en una terraza.

Barrio de Salamanca. Shutterstock
Barrio de Salamanca. Shutterstock

Talleres, hinchables y títeres para los más pequeños este fin de semana en Madrid

Pensado para toda la familia, el distrito de Salamanca acogerá, el próximo domingo 22 de marzo, de 11.00 a 15.00 h, la Jornada Cultural y de Ocio Infantil: Día de la Mujer. El evento, que se celebrará en la calle Conde de Peñalver (en el tramo comprendido entre las calles de Goya y Ayala), contará con actuaciones musicales, títeres, talleres, juegos y zona de hinchables, en una jornada para la diversión y el disfrute de toda la familia.

La programación de esta jornada incluye actividades como el baile flamenco 'Mujeres del sur', de la Compañía Azalea; los títeres de 'Caperucita está de cumpleaños'; los talleres de 'Banderines por la Igualdad', 'Pulseras con nombre de mujer' y 'Voluntarios por Madrid'; los juegos tradicionales por la igualdad o las mini olimpiadas por la igualdad.

Los mejores parques infantiles de Madrid

Horas y horas de diversión para los más pequeños de la casa, Madrid cuenta con una gran variedad de parques infantiles, entre los que destacan el Parque de Ingenieros, el parque Cerro del Aire, el parque de Plaza de España, El bosque encantado, Madrid Río, El Hormiguero Atómico o el Parque del Dinosaurio del Manzanares.

NO TE LO PIERDAS: Qué hacer este fin de semana en Madrid: del 20 al 22 de marzo

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