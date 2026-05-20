La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid, en colaboración con el Equipo Andecha, celebra la segunda edición de 'La Casa de los Cuidados', un evento que, a lo largo de varias jornadas, tiene como objetivo comprender y sostener en comunidad un espacio de reflexión y acción sobre el cuidado en sus múltiples dimensiones: personal, colectiva, sociopolítica y medioambiental.

La Casa Encendida

A través de talleres, performance, danza, cuentacuentos, cine y encuentros participativos, 'La Casa de los Cuidados' se convierte en un espacio de reflexión, sobre cómo nos cuidamos a nosotros mismos y cómo podemos cuidar a los demás en comunidad. Profesionales como Cristina de Tena y Lara Gil, de la asociación Nadie hablará de nosotras; Fernando García, de Jubilar Villarosita; Ainhoa Servós Quirantes, de El Vapor de Prodis, y Antonella Broglia, embajadora de Ashoka España y experta en emprendimiento e innovación social; artistas como las directoras de cine Soraya González y los músicos Pablo Buchó Regidor (PIPO) y Ensamble La Parcería; y colectivos como Ylatierra, Veguiterráneo o Bloques en transición (Tangente) compartirán sus experiencias y conocimientos, mostrando que el cuidado puede ser tanto un acto cotidiano como un proyecto creativo y colectivo.

Así, la programación de 'La Casa de los Cuidados' combina la práctica con la reflexión, a través de propuestas en las que la participación activa del público es clave. Entre ellas, se encuentra 'El tendal de los cuidados', una instalación artística que invita a pensar sobre la importancia del cuidado en la vida cotidiana mediante tarjetas con preguntas y un vídeo que presenta fragmentos de entrevistas con personas de perfiles diversos; la creación comunitaria de una instalación artística, 'Cuidados, territorio y acción colectiva a través del land-art', realizada con piedras y elementos naturales, o una actividad lúdica dinamizada con juegos tradicionales de madera en formato gigante que convertirá el Patio de La Casa Encendida en un espacio de encuentro donde niños, niñas y personas adultas puedan explorar el cuidado desde el juego y la creatividad.

Otra experiencia participativa, 'Pulsos comunes', cerrará el festival proponiendo una práctica colectiva a través del baile, el cuerpo, el contacto y la creación sonora compartida, a cargo de La Parcería. El festival ofrece también talleres y otras actividades que abordan el cuidado desde diferentes ámbitos y perspectivas, dirigidos tanto a público adulto como familiar. Como novedad, esta edición presenta un espacio abierto a diferentes entidades de la economía social y solidaria en el que descubrir servicios, resolver dudas, conocer experiencias inspiradoras y reconocer la riqueza del tejido que sostiene estas iniciativas comunitarias.

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Además, la mesa de experiencias 'Cuidando en comunidad' da voz a distintas iniciativas de cuidados comunitarios que dialogarán y compartirán las estrategias innovadoras que han puesto en marcha en diferentes contextos, para dar respuesta a los desafíos de los cuidados y apoyos, la dependencia o el envejecimiento.

Cómo conseguir entradas para 'La Casa de los Cuidados'

Aunque algunas actividades de 'La Casa de los Cuidados' son gratuitas (previo registro online), otras requieren la compra de entradas, con precios que rondan entre los tres y cinco euros. Este evento se celebrará en La Casa Encendida, entre los días 22 y 24 de mayo.

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