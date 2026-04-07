Dedicado especialmente al disfrute de la cultura en familia, y con una amplia programación de actividades que combinan teatro, música, circo, cine, juegos, talleres creativos o instalaciones artísticas, entre muchas otras, '21 Distrititos', festival de arte y familia organizado por 21 DISTRITOS regresa a Madrid durante un fin de semana único.

La Petite Caravane. Adrián Conde

Vuelve este festival con planes para toda la familia

Durante dos días, podréis disfrutar de una amplia programación de actividades de exterior, que invitan a pasar jornadas de aprendizaje, exploración y experimentación. Así, podréis disfrutar de propuestas como 'Chaos Lab', una instalación donde la improvisación y el arte sonoro se unen; la caravana de Chico-Trópico, con su peculiar estudio móvil de grabación 'La C.O.S.A' (Centro Organizado de Sonido Ambulante), donde grabar canciones colectivas; juegos tradicionales de madera en formato grande, de la mano de tocajugarMADERA; 'MICROSHAKESPEARE', de la compañía Toti Toronell, una propuesta de teatro de objetos en la que el público vivirá una experiencia interactiva en formato íntimo, basada en una pieza de Shakespeare o 'Ingenii Machina', de la compañía Alauda Teatro, especializada en títeres y marionetas.

La programación de '21 Distrititos' también incluye actividades como el proyecto Caravana, con el fin de fomentar la sostenibilidad y el consumo responsable; 'Observación astronómica en familia', una oportunidad para despertar la curiosidad científica de los más pequeños; la 'Escuela de circo', que ofrecerá una comprensión básica de las teorías y prácticas del malabarismo funcional; la magia del 'Body Marbling', una innovadora técnica de impresión sobre la piel que hará del cuerpo una obra de arte colorida, original y única; 'Un viaje soñado', una experiencia artística para descubrir en familia que combina una instalación de juego libre con un taller creativo; el taller de juego 'Arquitecturas blanditas', donde la arquitectura y el diseño confluyen en una línea de juego que impulsa el pensamiento crítico; 'Arborecer', de Cuentos Danzantes, una actividad donde el relato se transforma en movimiento con el objetivo de acercar la danza y la naturaleza a la infancia, familias y comunidad educativa; 'La petite caravane', de Adrián Conde, un pequeño teatro sobre ruedas donde un diminuto artista mostrará sus habilidades y, por último, 'PUCK Cinema', con la proyección de cortometrajes de animación de autor en la caravana de cine más pequeña del mundo.

Arquitecturas blanditas. Criaturas Infinitas

Cuándo se celebrará el festival 21 Distrititos

La sexta edición del festival 21 Distrititos se celebrará en Recinto Ferial de Vicálvaro (25 de abril) y el Auditorio El Espinillo (26 de abril), con acceso libre y gratuito, en horario de 11.00 a 14.00 h.

Los mejores planes para hacer con niños en Madrid

Lejos de los madrugones para ir al colegio, la rutina de los deberes y las horas de estudio, las vacaciones y los fines de semana son el momento preferido por los más pequeños. Entre los mejores planes para disfrutar en familia en la capital, contáis con actividades como darlo todo en Funbox; visitar el Ballon Museum; aprender en el Museo de los Sentidos; ir a escalar en Sputnik Climbing Chamberí o degustar los platos más mágicos en Andén 9 y ¾.

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