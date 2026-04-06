Tras el paso de la Semana Santa, y el esperado regreso de la primavera, los madrileños salen a las calles a disfrutar de algunos de los mejores planes al aire libre. Ya sea tomar una refrescante bebida en una terraza, acompañada de una deliciosa ración de tapas, o dar un paseo por los verdes parques de la capital, también son muchas las actividades que surgen para los más pequeños en Madrid.

Shutterstock

Uno de los materiales más cotidianos y desechados, el cartón se convierte en el punto de partida para la construcción de un espacio de juego colectivo. 'ReBoxing Colectiva' propone así una instalación abierta y en constante transformación, ofreciendo un entorno de aprendizaje experiencial donde reutilizar no solo invita a reflexionar sobre el consumo y el medio ambiente, sino también a generar comunidad, pensamiento crítico y nuevas formas de imaginar la ciudad.

A través de dinámicas colaborativas, se experimenta con los principios básicos del diseño, equilibrio y ensamblaje, en un entorno horizontal donde se difuminan los roles habituales y la creatividad se comparte y se expande. Pensada para todos los públicos, esta actividad invita a pequeños y adultos a imaginar y construir desde lo cotidiano.

Cómo conseguir entras para ReBoxing Colectiva

Esta actividad, que se celebrará en la Nave Una de Matadero Madrid, cuenta con acceso gratuito, y turnos de juego de 80 minutos. Las entradas estarán disponibles para reserva el viernes 10 de abril, a las 12.00 h. 'ReBoxing Colectiva' abre sus puertas el sábado 11, a las 11.00, 12.30, 16.00 y 17.30 h, y el domingo 12, a las 11.00 y 12.30 h. Se recomienda traer calcetines antideslizantes para su uso en el espacio, y habrá objetos pequeños, tijeras, cutters y pegamento, por lo que los adultos deben acompañar y supervisar a los más pequeños.

NO TE LO PIERDAS: Lugares para ir con niños en Madrid: ideas y actividades para la familia