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Bebida de moda, el matcha ha pasado de las tazas a los batidos, los postres y ahora también al pan. Uno de los obradores 'sin' y 'eco' preferido por los amantes del pan, Leon The Baker lo combina ahora con espirulina, conocido superalimento rico en proteína vegetal, para dar vida a una curiosa hogaza funcional, sin gluten, suave y esponjosa que suma nutrientes sin restar sabor.
El matcha, ingrediente sorpresa de esta saludable hogaza de pan
La combinación de cafeína y L-teanina del matcha ayuda a mantener un estado de concentración y vitalidad progresivo, ideal para empezar el día o evitar el bajón de media mañana. A pesar de su llamativo color verde, que viene directamente de sus ingredientes, sin colorantes, su sabor presenta notas vegetales suaves y equilibradas, y su miga es esponjosa. Este pan, elaborado de forma artesanal solo con ingredientes naturales, combina bien con aguacate, tomate, huevo, queso crema, salmón, hummus o cremas de frutos secos.
Esta receta única da como resultado un pan de textura suave y esponjosa, con un característico color verde y delicadas notas vegetales. Las hogazas, disponibles para comprar online o en los obradores de la capital tienen un coste de 5,90 €.
Las mejores panaderías de Madrid
El listado de excelentes obradores no para de crecer en la capital. Si quieres disfrutar de una excelente hogaza de pan, toma nota. Entre las panaderías más destacadas de Madrid se encuentran Santo Bakehouse, Panod, Obrador San Francisco, Doble Uve, Panátika, John Torres, Madreamiga, Turris, Amasa o El Horno de Babette.