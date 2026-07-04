Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

La bebida de moda, el matcha, llega al pan: esta panadería de Madrid te ayuda con la jornada intensiva

Elaborado de forma artesanal solo con ingredientes naturales, combina bien con aguacate, tomate, huevo, queso crema o salmón, entre otros

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Pan Matcha y Espirulina
Leon The Baker | Pan Matcha y Espirulina
Publicidad

Bebida de moda, el matcha ha pasado de las tazas a los batidos, los postres y ahora también al pan. Uno de los obradores 'sin' y 'eco' preferido por los amantes del pan, Leon The Baker lo combina ahora con espirulina, conocido superalimento rico en proteína vegetal, para dar vida a una curiosa hogaza funcional, sin gluten, suave y esponjosa que suma nutrientes sin restar sabor.

Pan Matcha y Espirulina
Leon The BakerPan Matcha y Espirulina

El matcha, ingrediente sorpresa de esta saludable hogaza de pan

La combinación de cafeína y L-teanina del matcha ayuda a mantener un estado de concentración y vitalidad progresivo, ideal para empezar el día o evitar el bajón de media mañana. A pesar de su llamativo color verde, que viene directamente de sus ingredientes, sin colorantes, su sabor presenta notas vegetales suaves y equilibradas, y su miga es esponjosa. Este pan, elaborado de forma artesanal solo con ingredientes naturales, combina bien con aguacate, tomate, huevo, queso crema, salmón, hummus o cremas de frutos secos.

Esta receta única da como resultado un pan de textura suave y esponjosa, con un característico color verde y delicadas notas vegetales. Las hogazas, disponibles para comprar online o en los obradores de la capital tienen un coste de 5,90 €.

Pan Matcha y Espirulina
Leon The BakerPan Matcha y Espirulina

Las mejores panaderías de Madrid

El listado de excelentes obradores no para de crecer en la capital. Si quieres disfrutar de una excelente hogaza de pan, toma nota. Entre las panaderías más destacadas de Madrid se encuentran Santo Bakehouse, Panod, Obrador San Francisco, Doble Uve, Panátika, John Torres, Madreamiga, Turris, Amasa o El Horno de Babette.

NO TE LO PIERDAS: Llega el chiringuito secreto más especial para comer este verano en Madrid: cocina vasca, tapas gallegas o menú latinoamericano en un mercado junto a Gran Vía

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Invierno
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.