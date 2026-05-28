El objetivo es consolidar la capital como uno de los epicentros de esta disciplina en plena evolución

La feria de arte contemporáneo cerARTmic, dedicada íntegramente a la cerámica, regresa un año más a la capital. Tras el crecimiento y la consolidación de su última edición, la feria volverá a reunir a galerías, artistas, coleccionistas, comisarios, profesionales del diseño y amantes del arte en torno a la cerámica, una disciplina que vive uno de sus momentos más vibrantes.

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La cerámica protagoniza esta feria de arte contemporáneo

Impulsada por Sara Zaldívar y Alejandra Arias, esta cita ha logrado posicionarse como una cita singular dentro del calendario cultural madrileño, reuniendo en 2025 a más de 5.800 visitantes, 18 galerías, más de 50 artistas, numerosos coleccionistas, ocho talleres cerámicos y seis mesas redondas.

En esta tercera edición, cerARTmic refuerza su apuesta por el territorio nacional, con la participación de Castilla-La Mancha. Además, también se suma la Escuela de Cerámica de Madrid, fortaleciendo así el vínculo entre formación, creación y nuevas generaciones de artistas.

Paralelamente, la programación de este festival incluye talleres, charlas, encuentros y actividades que conectan la cerámica con la ciudad y nuevos públicos. Para los más pequeños, tendrá lugar una jornada especial dedicada a ellos: cerARTmic Kids, con talleres creativos donde experimentar con la cerámica y un divertido 'hunt' que convertirá la visita en una auténtica aventura.

Este año, participan en cerARTmic galerías como A Ciegas, Caotics, Materna y Herencia, Espacio Mínimo, La Mínima Gallery, Pott Gallery, Sama Art Gallery, Est Art Space, Twin Gallery o The Global Art Company, con artistas como Cristina Ortega, Marta Lorca, Nicola Constantino, Atelier Fig, Ana Daganzo o Iván Prieto, entre muchos otros.

Con esta nueva edición, cerARTmic reafirma su papel como plataforma clave para impulsar el arte contemporáneo en cerámica y posicionar Madrid como uno de los epicentros de esta disciplina en plena evolución.

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Cuándo se celebrará la nueva edición de cerARTmic

La tercera edición de cerARTmic se celebrará del 4 al 7 de junio en la Fundación Ortega-Marañón. Las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un coste de 10 euros.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Madrid es el hogar de los museos más importantes de España. Entre las mejores exposiciones que puedes ver de forma gratuita en la capital, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo CA2M); 'Bienestar en la ciudad' (La Casa de la Arquitectura); 'Plaza Mayor de Madrid: miradas que habitan' (Imprenta Municipal-Artes del Libro); 'Tiempo juntos - 2006-2026: 20 años de Casa Árabe y de amistad entre España y el mundo árabe' (Casa Árabe) o 'América. Visiones nuevas desde el viejo mundo. Demián Flores' (Instituto de México en España).

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