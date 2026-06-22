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La cultura 'underground' revoluciona gratis un museo de Madrid este fin de semana

La programación incluye actividades como una feria del libro, proyecciones de películas y conciertos

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Marcelo Criminal
@marinkaretro | Marcelo Criminal
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El Museo CA2M de Móstoles acoge la primera edición de 'Cable: Muestra de cultura sumergida', una celebración de la cultura 'underground' donde se mezclarán conciertos, proyección de películas y cortometrajes, charlas y una feria de libros, cómics y fanzines, con el objetivo de unir áreas artísticas y culturales que trabajan por debajo del radar, ya sea en música, cine o literatura.

Conciertos, películas y coloquios gratis en este festival que celebra la cultura 'underground'

Así, Cable busca reivindicar ese espíritu y forma de hacer las cosas, en una época donde la cultura es online, y la contracultura debe ser offline, presencial, orgánica, humana, cercana. El cartel musical completo incluye las actuaciones de Comunión, Cosas bien cosas mal, From, Los lagos de Hinault, Marcelo Criminal, Mordaza, Primera Mort, Sierra y Vosotras veréis, mientras que, en cuento a cine, podréis disfrutar de las proyecciones de 'Aliens', de Luis López Carrasco; 'Balearic', de Ion de Sosa; 'Din que non falan', de Santos Díaz; 'Ilusión', de Daniel Castro; 'Inmotep', de Julián Génisson; 'La Panadella', de Joel Jiménez; 'Lo-Tech Reality', de Guillermo Galoe; 'Portales', de Elena Duque; 'El ruido solar', de Pablo Hernando; 'Souvenirs de Madrid', de Jacques Duron y 'Vivir en un mar bravo', de Guillermo F. Flórez.

cosas bien cosas mal
María G.cosas bien cosas mal

La feria de libros contará con la presencia de Anoche Press, Apa Apa Cómics, Aristas Martínez, Autsaider, Barrett, Belleza Infinita, Clavos y Chinchetas, Colectivo Bruxista, Comisura, La Felguera, La Granja, Libros Walden, Niños Gratis*, Orciny Press, Pepitas de calabaza y Smol Books, y también podréis disfrutar de charlas sobre revistas, 'underground' o bares, con gente como Andrés Castaño, Blanca Lacasa, Carles Armengol, Eduardo Bravo, Enrique Rey, Javier Rueda, Julián Génisson, Marcelo Criminal, Lorena Iglesias, Rubén Romero, Ruby Fernández y Santi Fernández.

Balearic
Ion de SosaBalearic

Cuándo se celebrará 'Cable: Muestra de cultura sumergida'

La primera edición de 'Cable: Muestra de cultura sumergida' se celebrará el sábado 27 de junio, de 11.00 a 21.00 h, y el domingo 28, de 11.00 a 15.00 h en el museo CA2M de Móstoles, con entrada gratuita hasta completar aforo.

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