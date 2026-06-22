La cultura 'underground' revoluciona gratis un museo de Madrid este fin de semana

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El Museo CA2M de Móstoles acoge la primera edición de 'Cable: Muestra de cultura sumergida', una celebración de la cultura 'underground' donde se mezclarán conciertos, proyección de películas y cortometrajes, charlas y una feria de libros, cómics y fanzines, con el objetivo de unir áreas artísticas y culturales que trabajan por debajo del radar, ya sea en música, cine o literatura.
Conciertos, películas y coloquios gratis en este festival que celebra la cultura 'underground'
Así, Cable busca reivindicar ese espíritu y forma de hacer las cosas, en una época donde la cultura es online, y la contracultura debe ser offline, presencial, orgánica, humana, cercana. El cartel musical completo incluye las actuaciones de Comunión, Cosas bien cosas mal, From, Los lagos de Hinault, Marcelo Criminal, Mordaza, Primera Mort, Sierra y Vosotras veréis, mientras que, en cuento a cine, podréis disfrutar de las proyecciones de 'Aliens', de Luis López Carrasco; 'Balearic', de Ion de Sosa; 'Din que non falan', de Santos Díaz; 'Ilusión', de Daniel Castro; 'Inmotep', de Julián Génisson; 'La Panadella', de Joel Jiménez; 'Lo-Tech Reality', de Guillermo Galoe; 'Portales', de Elena Duque; 'El ruido solar', de Pablo Hernando; 'Souvenirs de Madrid', de Jacques Duron y 'Vivir en un mar bravo', de Guillermo F. Flórez.
La feria de libros contará con la presencia de Anoche Press, Apa Apa Cómics, Aristas Martínez, Autsaider, Barrett, Belleza Infinita, Clavos y Chinchetas, Colectivo Bruxista, Comisura, La Felguera, La Granja, Libros Walden, Niños Gratis*, Orciny Press, Pepitas de calabaza y Smol Books, y también podréis disfrutar de charlas sobre revistas, 'underground' o bares, con gente como Andrés Castaño, Blanca Lacasa, Carles Armengol, Eduardo Bravo, Enrique Rey, Javier Rueda, Julián Génisson, Marcelo Criminal, Lorena Iglesias, Rubén Romero, Ruby Fernández y Santi Fernández.
Cuándo se celebrará 'Cable: Muestra de cultura sumergida'
La primera edición de 'Cable: Muestra de cultura sumergida' se celebrará el sábado 27 de junio, de 11.00 a 21.00 h, y el domingo 28, de 11.00 a 15.00 h en el museo CA2M de Móstoles, con entrada gratuita hasta completar aforo.