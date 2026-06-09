Para celebrar el lanzamiento de la nueva entrega de la saga, una conocida franquicia se convierte en un restaurante de película

Woody, Jesse, Buzz Lightyear y el carismático elenco de juguetes vuelve una vez más a la gran pantalla, con el estreno de 'Toy Story 5', que llegará a los cines de Madrid el próximo 17 de junio. Legendaria pizzería de ciencia ficción que apareció por primera vez en 'Toy Story (1996)', la capital contará con su propio Pizza Planet, para celebrar el esperado lanzamiento.

Madrid tendrá su propio Pizza Planet

La conocida franquicia Papa Johns se convertirá en Pizza Planet, coincidiendo con el estreno de 'Toy Story 5', con la apertura de 'Papa Johns Pizza Planet', una pop-up inmersiva inspirada en el mítico restaurante arcade de la saga, donde podréis adentraros en este universo cinematográfico, a través de experiencias interactivas, pizzas de edición limitada o 'easter eggs' ocultos pensados para los seguidores más fieles.

Papa Johns Pizza Planet

El restaurante recreará el imaginario de Pizza Planet, inspirado en algunas de las escenas y elementos más icónicos de la franquicia, con máquinas de gancho, un fotomatón y hasta premios ocultos repartidos por todo el local, al igual que artículos coleccionables y merchandising.

Cuándo se puede visitar esta pizzería inspirada en 'Toy Story'

'Papa Johns Pizza Planet' se podrá visitar en el local de la franquicia ubicado en la calle Serrano, 203, el próximo 16 de junio.

Papa Johns Pizza Planet

Las mejores pizzerías de Madrid

Este conocido y versátil icono de la cocina italiana es posiblemente el más popular del mundo. Entre los mejores restaurantes donde comer las pizzas más deliciosas de Madrid, que acompañan a la 'Búfala Fest' de Baldoria, se encuentran Fratelli Figurato, Parking Pizza, Hot Now, Can Pizza, Pizza Posta o Éccolo.

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