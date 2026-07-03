Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos.

Urban Klubb Urban Klubb

Durante los últimos cuatro años, Urban Klubb se ha convertido en una comunidad construida alrededor de una filosofía concreta: la música como punto de encuentro para personas que buscan compartir experiencias auténticas. Esa visión les ha llevado a desarrollar una identidad propia dentro de la escena electrónica madrileña, donde la selección musical convive con una cuidada curación de los espacios, de la experiencia y de la comunidad que se genera en torno a cada encuentro.

Lejos de apostar por formatos convencionales, este proyecto ha buscado crear experiencias donde la música conviva con propuestas gastronómicas, espacios singulares y una atmósfera diseñada para favorecer la conexión entre personas. Así, el próximo sábado 4 de julio, buscan dar el mayor salto de su historia, celebrando la edición más ambiciosa de su larga trayectoria. Autocine Madrid acogerá esta cita, con capacidad para 5.000 asistentes, que reunirá a artistas nacionales e internacionales de música 'house' en un formato pensado para disfrutar de la electrónica desde una perspectiva diferente.

Cómo conseguir entradas para Urban Klubb

La jornada arrancará a las 17.00 h, y se extenderá hasta la 01.00 h, combinando música, gastronomía y diferentes espacios de encuentro en un entorno al aire libre. Las entradas generales ya están disponibles, con un coste que parte desde los 20 euros.

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Las mejores discotecas de Madrid

Si lo tuyo es darlo todo sobre la tarima durante la noche, Madrid es tu ciudad ideal. Con un amplio listado de discotecas y clubs donde darlo todo, entre los más recomendados se encuentran Archy, Club Malasaña, Lucky Dragon, Teatro Magno, Teatro Eslava, Macera Club, Lula Club, Goya Social Club, Uñas Chung Lee o Cha Chá The Club.

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