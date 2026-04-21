Estrena local para llegar a todos la que fuera Mejor Hamburguesa de la Comunidad de Madrid en el VI Campeonato de España celebrado hace un mes

Los chicos al frente de Nolita, una de las aperturas más vibrantes en el Madrid más joven y el nuevo restaurante que más revuelo ha levantado en Chamberí (concretamente en la popular calle Ponzano), acaban de estrenar un segundo local. Era tal la demanda de la única burger de su carta (sólo hacían 11 piezas por servicio) que han tenido que hacerse con un nuevo espacio para poder atenderla. Porque ellos no son una hamburguesería. La pieza, nombrada Mejor Hamburguesa de la Comunidad de Madrid en el VI Campeonato de España celebrado hace un mes, podía ser la puerta de entrada (más mediática) a su cocina pero su propuesta va en otra dirección aún más atrevida, con platos propios e igualmente alegres y gozosos.

Nolita Express

Horario ininterrumpido para la hamburguesa estrella de Madrid

A la que es una de las hamburguesas más demandadas de la ciudad -carne de chuleta de vaca madurada, pan de pretzel, queso gruyère y una salsa burger clásica pero con relish de piparra en lugar de pepinillos- han sumado nuevos bocados. Han ampliado la oferta porque igual, una vez catada, una vez disfrutada dos veces, te apetece hincarle el diente a otra. De hecho, ahora el perfil del nuevo espacio, que es puro take away (y delivery), se inclina hacia un fast-good de hamburguesas con un evidente trazo norteamericano. Es decir, tienes para acompañar unas patatas fritas (que se fríen en grasa de vaca) e incluso un cookies & cream milkshake.

GE



El lugar, con apenas una placha, una freídora y la máquina para hacer batidos, pertenecía a uno de los dueños de Junk, socio también en este exitoso proyecto de Ignacio del Barrio y Santiago Santivañez subtitulado Bites & Wines (porque la bodega importa, suma y mucho). Así que todo queda en casa. Pues eso, que además de la Nolita's burger, algún refresco y algo de cerveza, aquí tenéis la clásica Doble cheeseburger (13€), un sándwich de pollo frito (con un toque de picante) a 12 € y un Perrito caliente New York Style (5€).

Pero la gracia de Nolita Express (hermano siamés, puerta con puerta en Ponzano, 13) es que el horario es muy extenso e ininterrumpido. Abren de miércoles a domingo. Desde el mediodía. Y podéis acercaros hasta las 03:00 para llenar el estómago antes de seguir de fiesta entresemana y los viernes y sábados tienen licencia hasta las 06:00 por si queréis cambiar el chocolate con churros por un hotdog en el camino de vuelta a casa.

Nolita Express

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