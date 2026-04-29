El objetivo de dar a pensar qué significa crear en la era de la IA

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acogerá, entre los días 23 y 30 de mayo, CÚBIT. Festival que, en su primera edición, convoca a artistas, científicos, pensadores y creadores para explorar juntos las promesas y peligros, seducciones y resistencias que despierta la inteligencia artificial en el campo del arte y la cultura.

La inteligencia artificial protagoniza la primera edición de este festival

A lo largo de varias jornadas, el espacio cultural se convertirá en un laboratorio para la experimentación interdisciplinar, que va desde la danza robótica de Famulus 2.0 y el teatro de marionetas computacional de The Big Bang hasta el teatro de Carla Nyman y Lluna Issá Casterà y la pieza de Amir Yatziv hasta los talleres de escritura con IA.

The Big Bang. Klaipėda Puppet Theatre

Así, el festival traza un mapa diverso de las relaciones posibles entre la creatividad humana y los algoritmos que la amplifican, la desafían o la transforman. CÚBIT propone un diálogo abierto, con coloquios, proyecciones, performances, talleres y conversaciones, con el objetivo de dar a pensar qué significa crear en la era de la inteligencia artificial.

Cómo conseguir entradas para el Festival CÚBIT

Las entradas generales para las distintas actividades del Festival CÚBIT, que se celebrará en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, entre los días 23 y 30 de mayo, ya están disponibles para reserva.

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