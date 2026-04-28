Un postre, solo un postre. El de Irene Amat, que abrió hace año y medio su propia pastelería, cerca de Atocha, tras trabajar en las cocinas de StreetXO o el histórico Mandarin Oriental Ritz. Los brookies de Itama serán la única nota dulce del primer gran festival gastronómico al aire libre en el Museo del Ferrocarril. "Fuimos pioneros en Madrid, casi sin querer, de algo que se ha convertido en una de las actividades de ocio preferidas por tantos aficionados: los mercados urbanos de creadores emergentes. 13 años más tarde, Mercado de Motores ha acogido a más de 3 millones de personas. Pues bien, ahora tenemos la misma intuición respecto a la gastronomía”, apuntó Juan Fraile, director de Mercado de Motores y de Madrid Food Fest, durante la presentación del evento.

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Así para el fin de semana de 23 y 24 de mayo, con entradas diferentes si quieres ir por la mañana o hacer un plan de tarde/noche, a ese dulce de Amat, le acompaña un cartel de grandes chefs (10 Estrellas Michelin, 1 Estrella Verde y 12 Soles Repsol) que, mayoritariamente, cuentan con restaurante en Madrid. "Queremos hacer un ‘evento-ciudad’ que impregne y envuelva a toda la capital como lo hace Art Basel en Basilea o la Design Week en Milán; un evento que sea un destino turístico en sí mismo y que convierta a Madrid en epicentro de la gastronomía". Mientras se hace realidad este sueño la primera piedra trae nombres de peso como Coco Montes (Pabú), Jhosef Arias (Humo/Hasaku/Piscomar), Lucía Grávalos (Desborre), Víctor Infantes (Ancestral), Dani Ochoa (Montia), Javier Estévez (La Tasquería), entre otros.

Madrid Food Fest

Con una programación de música en vivo y DJs como telón de fondo, desde su stand cada chef propondrá uno o dos platos que resuman la esencia de su cocina. Su propuesta habitual concentrada en formato tapa. Y entre esos bocados, en Madrid Food Fest estarán la recién galardonada como Mejor croqueta de jamón ibérico de España (de manos de Salino) y la premiada como Mejor Ensaladilla Rusa de la Comunidad de Madrid (una receta de Xandra Luque en la Clínica Universitaria de Navarra).

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Al plan de comer y beber bajo el sol de mayo como en una terraza pero con creaciones de cocineros de renombre, se suman un par de escenarios con showcookings, charlas, pódcast en directo, catas, presentaciones de libros... y, volviendo a lo que saben hacer muy bien en este espacio de Arganzuela, un mercado de Productores con más de 100 artesanos de toda España: quesos de pastor, miel de la sierra, aceite en rama, café de especialidad, conservas de autor... Un escaparate para comprar al productor sin intermediarios.

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