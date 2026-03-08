El cartel de este año cuenta con más de 70 artistas, repartidos en un total de cuatro escenarios

La capital es un importante escenario de conciertos y festivales de música. Con las esperadas actuaciones de bandas y artistas nacionales e internacionales como Rosalía, Bad Bunny, Tame Impala, Bad Gyal, Eric Clapton o Hans Zimmer, al igual que destacados eventos como el Mad Cool o Noches del Botánico, Madrid es hogar de algunos de los mejores conciertos del año.

Love The Twenties

Vuelve a Madrid el festival de música para los más nostálgicos

Y, si por casualidad andas nostálgico, Madrid acoge la nueva edición de un festival protagonizado por los mejores temas de la década de los 2000. Con 12 horas seguidas de fiesta, el cartel está formado por artistas como Basshunter, Kate Ryan, Cascada, Las Ketchup, María Isabel, Soraya, Love the Twenties Festival llega una vez más a la ciudad.

En total, el cartel cuenta con más de 70 artistas y, compartiendo formato con Love the 90's, podréis darlo todo en cuatro escenarios, acompañados de atracciones y zonas de hostelería. Junto a Las Ketchup, María Isabel o Soraya, también podréis disfrutar de las actuaciones en directo de Alexandra Stan, Groove Coverage, Safri Duo, Milk Inc, Sylver, DJ Sammy o King África.

Love The Twenties

Cómo conseguir entradas para este festival

Las entradas generales para el festival Love the Twenties ya están a la venta, con un coste de 61,90 euros, aunque contáis con opciones como 'Front Stage Club', con acceso preferente al recinto, acreditación conmemorativa y descuentos para comprar merchandising (entre otras ventajas), por 110 €, o la 'Mesa VIP', un pase para cuatro personas, que incluye las ventajas de 'Front Stage', al igual que una botella y refrescos a elegir, copa de bienvenida, cocktail de snacks y jamón al corte, pack de merchandising o parking gratuito, por 950 €.

Love the Twenties se celebrará en el recinto ferial de IFEMA Madrid, el próximo 20 de junio.

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

