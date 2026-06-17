Para celebrar la llegada de Platino Clásicos, el primer festival internacional de cine clásico y restaurado de la cultura iberoamericana

Vuelve el verano a Madrid, y qué mejor que disfrutar de un buen plan al aire libre. Ya sea visitar un mercadillo o darse un refrescante chapuzón en algunas de las mejores piscinas de la capital, entre los planes más populares de esta época se encuentran los cines de verano, donde disfrutar de una gran variedad de proyecciones para todos los públicos en distintas ubicaciones.

Un nuevo festival de cine se celebrará en Madrid

La Comunidad de Madrid acogerá Platino Clásicos, el primer festival internacional de cine clásico y restaurado de la cultura iberoamericana, y cuya presentación oficial tendrá lugar los próximos días 19 y 20 de junio en la Plaza Mayor de la capital con la proyección de las películas 'El verdugo' (Luis García Berlanga, 1963) y 'Cría Cuervos' (Carlos Saura, 1976), respectivamente. Ambas sesiones estarán acompañadas por actuaciones musicales y un coloquio introductorio.

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El objetivo del festival es convertir a la región en el referente internacional de la conservación de este material en español y portugués. De este modo, se promueve la exhibición de películas restauradas, la difusión de los trabajos de recuperación del patrimonio cinematográfico, la colaboración con filmotecas y archivos audiovisuales nacionales e internacionales, así como la promoción de nuevas restauraciones.

A partir de junio de 2027, se prevé desplegar una programación de varios días que implicará de forma progresiva a las principales salas de cine de Madrid, instituciones culturales, colegios y universidades, centros patrimoniales y espacios emblemáticos de la región, transformándola en un gran escenario dedicado a la historia del séptimo arte.

Más allá de las proyecciones, incorporan coloquios, encuentros con creadores, clases magistrales, exposiciones, actividades educativas, presentaciones de restauraciones internacionales, programas académicos y eventos musicales vinculados al universo cinematográfico.

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Cuándo se proyectarán las películas en la Plaza Mayor

Con acceso libre y gratuito, la apertura de puertas se llevará a cabo a las 21.00 h, seguido de la presentación de los largometrajes y, finalmente, la proyección, a las 22.00 h, los días 19 y 20 de junio.

Cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida, CinePlaza Matadero o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal de CentroCentro.

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