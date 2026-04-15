Parece que Oriente Medio está de moda. Hablamos de cocina en Madrid, donde triunfa Farah (que se ha mudado del local original), donde ha abierto Em Sherif (un sello de éxito internacional) o se ha consolidado la propuesta de Mune (ya con tres direcciones en la ciudad). Hablamos de la cocina. No vamos a entrar en política aquí (aunque todo sea política). Queremos sentarnos a la mesa, compartir y disfrutar. Y si es a precios populares, mejor.

Yala yala

Y eso es lo que traemos hoy. Una pista aún desconocida, por recién estrenada, pero con un plato que se postula como el primer hit de la casa. Es el pollo shawarma. Pero volvamos un paso atrás. Imran, responsable de la taberna asiática más animada de Lavapiés, acaba de abrir un nuevo local en el barrio. No se han ido muy lejos si hablamos de ubicación pero sí es diametralmente diferente la propuesta gastronómica. Lo de acomodarse no parece lo suyo. Eso sí, mantienen la idea de carta breve breve, donde todo resulta sugerente y sabroso.

Yala yala

El pollo shawarma que todos quieren a un paso del cine Doré (Antón Martín)

La gente de Bunny Chao empieza a conquistar la calle. Y no lo decimos por las colas constantes a su puerta cada sábado. En Torrecilla del Leal (pero ahora en el número 20) acaba de abrir Yala Yala (algo así como un "venga, vamos" en un árabe coloquial). Así que dale, dale. Reserva porque, a diferencia de otro restaurante protagonizado por una street food panasiática -nasi goreng, bún bò con fideos de arroz, vindaloo de cerdo...- donde te sientan por orden de llegada, aquí sí se puede reservar.

Cocina doméstica y honesta. Hasta el pan de pita se hace en la casa diariamente. Incluso los helados. Cocina sencilla y gustosa donde todos los platos están pensados para servir al medio. Cuatro principales, cuatro postres y media docena de entrantes donde no faltan clásicos como las raciones de hummus o muhammara pero donde conviene pedir platos como su ensalada ezme o ese labneh diferente.

Yala yala

Ahora mismo cierran lunes y martes. Y miércoles y jueves abren únicamente las noches desde las 19.30 hasta 22.30 h. De viernes a domingo se activan los mediodías (desde las 13.30h.). Id antes de que no haya apenas hueco un finde tras otro. Además de esse pollo con salsa alioli con ajo y cúrcuma que busca ser bestseller de la carta, os esperan unas albóndigas ras al hanout o un delicioso estofado de berenjena a la parrilla.





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