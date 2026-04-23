Con una elaboración diferente, se caracteriza por ser mucho más ligera y cremosa

Uno de los postres más virales y populares del momento, y con creativas propuestas gastronómicas que van desde el pistacho hasta el chocolate blanco o las galletas Lotus, qué mejor que disfrutar de una buena porción de tarta de queso, o 'cheesecake'. Con reconocidas marcas en la capital como Alex Cordobés, Luna & Wanda o Gio & Sam, uno de los locales más conocidos de tartas de queso caseras de Madrid trae a la capital una de sus propuestas más creativas, yendo más allá del horneado tradicional, en busca de una textura más limpia, láctica y cremosa.

Tokyo Flambé Cheesecake. Caracola

Así es la nueva tarta de queso más viral de Madrid

Caracola trae ahora a Madrid su propia Tokyo Flambé Cheesecake, el equilibrio perfecto entre ligereza y cremosidad. La nueva tarta es una edición limitada que sale a la venta con 50 porciones cada día en cada tienda. Esta versión de sus tartas de queso, con una elaboración diferente, se caracteriza por ser mucho más ligera y cremosa que su 'cheesecake' tradicional.

Además, esta es la única de sus tartas de queso que elaboran con base de galleta, pero también casera con una masa 'sablée'. Se trata de una tarta completamente diferente, elaborada sin horno, cuajada en frío y terminada con fuego con soplete para aportar el calor. La Tokyo Flambé Cheesecake tiene sabor a queso crema, y un fondo cítrico muy característico, logrando un contraste único de sabores con el azúcar flambeado.

La Tokyo Flambé Cheesecake se puede probar en el nuevo local que acaban de abrir el barrio de Salamanca (c/ Conde Peñalver, 39), al igual que su puesto en el Mercado de Antón Martín.

Tokyo Flambé Cheesecake. Caracola

Las mejores tartas de queso de Madrid

El mapa de la capital está repleta de pastelerías donde disfrutar de algunas de las mejores tartas de queso. Entre los establecimientos más destacados se encuentran la pastelería Mallorca; Umikobake; Cheesecake Avenue; Estimar; La Primera; Tatel; Carbón; Treze; Tres por cuatro; Lobito de Mar; Café Comercial; Fismuler o El Hombre Pez.

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