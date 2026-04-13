El evento también contará con catas gratuitas, clases de cocina, tardeos, música en directo y zona de juegos para los más pequeños

La gran fiesta del arroz regresa a Madrid esta primavera, una cita que, bajo el nombre de Paellarte, rinde homenaje a uno de los grandes iconos de la cocina española, los arroces, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía, y que reúne a algunas de las mejores arrocerías de la Comunidad de Madrid.

Vuelve a Madrid este festival gastronómico dedicado a los arroces

El Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago, ubicado en Las Rozas, se convierte en el epicentro del sabor, donde restaurantes madrileños presentan sus mejores arroces. Más allá de estos platos, Paellarte ofrece una experiencia gastronómica completa, con una selección de tapas tradicionales y postres artesanales. Los precios rondan entre los seis y ocho euros para entrantes y postres, mientras que media ración de arroz se puede degustar por ocho euros.

Paella. Ayuntamiento de Las Rozas, Carlos Iglesias

La programación de Paellarte se completa con una variedad de catas gratuitas, clases de cocina, música en directo y entretenidos tardeos. Además, y para los más pequeños, el festival gastronómico cuenta con un espacio de entretenimiento infantil, con juegos, castillos hinchables y talleres.

Paellarte busca consolidarse como una feria de referencia a nivel nacional, expandiéndose a distintas ciudades de España, con el objetivo de promover la cultura gastronómica, y ser un punto de encuentro donde lo culinario y el ocio se fusionan para disfrutar en familia o con amigos, en un ambiente cercano y vibrante.

Cuándo se celebrará la nueva edición de Paellarte

Con acceso gratuito, la feria gastronómica Paellarte se celebrará del 17 al 19 de abril, en horario de 12.00 a 00.00 h (viernes y sábado) y de 12.00 a 22.00 h (domingo).

Las mejores arrocerías de Madrid

Ya sea en primavera o en verano, una buena paella alegra el día a cualquiera. Ya sea en terraza o en interior, un buen arroz siempre apetece. Entre los más destacados de Madrid se encuentran restaurantes como Balear, Fonda de la Confianza, Sa Marinada, Rocacho Plaza, Salino, La Playa o Samm.

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