La propuesta de La Once Mil, única taquería del mundo con un 'macaron' de la guía francesa, se instala en la plaza de las Salesas

Hace unos días César de la Parra y compañía tuvieron un primer contacto con Madrid. Fue en uno de los mercados más gastronómicos de la ciudad, el de Vallehermoso, y la expectación fue máxima. Durante un día vendieron a precio irrisorio su famoso taco de 'rib eye' y se formaron una colas inmensas. En Ciudad de México su taquería, inaugurada con un primer local en una de las zonas más adineradas de la ciudad, es popularísima. Excelencia en la materia prima, tortillas hechas al momento y salsas totalmente caseras (de las que quieres llevarte un bote a casa) les han convertido en puro FOMO, en uno de los más brillantes fenómenos gastronómicos de la capital azteca.

La Once Mil La Once Mil

Pero desde ayer aún lo serán más. La guía Michelin coronó a La Once Mil con su primera estrella convirtiéndose así en la única taquería del mundo que luce este galardón en su puerta. Y con todos estos aplausos de la crítica especializada y los llenos diarios al otro lado del Atlántico van a aterrizar en Madrid, la nueva capital del taco. De la mano de Los 33, el gran éxito en la restauración madrileña del último lustro, se instalan como sus vecinos en el refinado barrio de las Salesas. Comparte incluso arquitecto. Jon Albistur es la persona en el que han confiado para que el espacio refleje el mismo cuidado en los detalles que se impone en cada plato, en cada servicio.

Los 33 y La Once Mil La Once Mil

Los que no se vayan de vacaciones podrán ser los primeros en disfrutar de lo que sale de sus trompos con picaña Black Angus, ribeye o wagyu japonés A5. Porque la apertura está programada para el mes de julio. Ellos querrán aprovechar el verano para rodar, ajustar la misma hospitalidad y dinámicas de sala que dispensan en México, pero no les van a faltar clientes en la puerta desde el primer día. Es casualidad que La Once Mil, llamada así por el código postal de las Lomas de Chapultepec donde se estrenaron, abran en Madrid en el número 11 de la Plaza de las Salesas.

La Once Mil La Once Mil

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