Con la llegada del verano, qué mejor plan que degustar un buen helado. Postre más popular durante esta época, La Mallorquina, pastelería centenaria que elabora cada día en su obrador una gran variedad de dulces, presenta su carta más refrescante, con una gran variedad de helados, granizados, sorbetes y batidos para disfrutar en cualquier momento del día.

Así es la refrescante carta de este popular obrador de Madrid

Los helados de La Mallorquina reúnen sabores clásicos como chocolate, vainilla o fresa, a otras versiones cada vez más demandadas, como pistacho, yogur con arándanos, menta y chocolate, oreo o galleta Lotus. La oferta se completa con recetas tradicionales como el turrón de Jijona o helado de dulce de leche.

La Mallorquina La Mallorquina

La carta de verano de La Mallorquina se completa con granizados, sorbetes y batidos de elaboración diaria, una alternativa para combatir el calor. Entre las opciones disponibles destaca la leche merengada, el granizado de limón, el granizado de café y el sorbete de mango. Los productos ya están disponibles en las tiendas de Sol, Velázquez, Glorieta de Quevedo, Narváez y en su nuevo espacio de Carlos Maurrás.

Las mejores heladerías de Madrid

Sin duda, el postre más demandado durante la temporada estival, qué mejor que disfrutar de un buen helado. En Madrid, contáis con una gran variedad de opciones, entre las que destacan heladerías como La Tramontana, Lolli Gelato, Ragazzi, Colosso, Napoli, Bibì e Bibò, Cora, Gelato Lab, Bico de Xeado, Zúccaru o Maison Glacée.

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