Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, qué mejor que disfrutar de un espectacular concierto en la capital. Shakira, Karol G, Bad Bunny o Kanye West son solo algunos de los artistas que ya han confirmado su paso por la capital a lo largo de los próximos meses, a los que se suman bandas como La Oreja de Van Gogh, El Último de la Fila o Fito & Fitipaldis, entre muchos otros. Pero, si realmente quieres darlo todo sobre la pista de baile durante muchas horas, qué mejor que disfrutar de un buen festival de música.

Vixen Sound

Los mejores temas de reggae protagonizan este festival de música

Pensado para los amantes de la música jamaicana, ReggaeMad Fest regresa un año más, con el objetivo de llenar varias jornadas de melodías y buenas vibraciones. Desde el dub más hipnótico hasta el dancehall más cañero, pasando por voces y melodías increíbles, el festival presenta una programación en la que todos los géneros que conforman el movimiento reggae tengan cabida.

ReggaeMad Fest se celebrará entre los días 5 y 6 de junio, en la Universidad Autónoma de Madrid. Forman parte del cartel artistas como Turbulence, Iration Steppas, Emeterians & Forward Ever Band, Mo Kalamity & The Wizards, Les Testarudes, Skank-Fu Hi-Fi, Vixen Sound, Sista Joy y Roots Rockers Sound System.

Iration Steppas Official

Cómo conseguir entradas para ReggaeMad Fest

Las entradas generales para el festival ReggaeMad Fest ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 24,20 euros. Igualmente, podéis conseguir un abono general para ambas jornadas por 60,50 € (gastos de gestión incluidos), al igual que pases con descuento para estudiantes.

Otros festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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