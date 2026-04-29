Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Lo mejor de la música reggae llega a un campus universitario de Madrid: así será la nueva edición de este original festival

Pasarán por el escenario artistas como Turbulence, Iration Steppas, Skank-Fu Hi-Fi o Vixen Sound

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Mo'kalamity﻿
Mo'kalamity﻿
Publicidad

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, qué mejor que disfrutar de un espectacular concierto en la capital. Shakira, Karol G, Bad Bunny o Kanye West son solo algunos de los artistas que ya han confirmado su paso por la capital a lo largo de los próximos meses, a los que se suman bandas como La Oreja de Van Gogh, El Último de la Fila o Fito & Fitipaldis, entre muchos otros. Pero, si realmente quieres darlo todo sobre la pista de baile durante muchas horas, qué mejor que disfrutar de un buen festival de música.

Vixen Sound
Vixen Sound

Los mejores temas de reggae protagonizan este festival de música

Pensado para los amantes de la música jamaicana, ReggaeMad Fest regresa un año más, con el objetivo de llenar varias jornadas de melodías y buenas vibraciones. Desde el dub más hipnótico hasta el dancehall más cañero, pasando por voces y melodías increíbles, el festival presenta una programación en la que todos los géneros que conforman el movimiento reggae tengan cabida.

ReggaeMad Fest se celebrará entre los días 5 y 6 de junio, en la Universidad Autónoma de Madrid. Forman parte del cartel artistas como Turbulence, Iration Steppas, Emeterians & Forward Ever Band, Mo Kalamity & The Wizards, Les Testarudes, Skank-Fu Hi-Fi, Vixen Sound, Sista Joy y Roots Rockers Sound System.

Iration Steppas Official
Iration Steppas Official

Cómo conseguir entradas para ReggaeMad Fest

Las entradas generales para el festival ReggaeMad Fest ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 24,20 euros. Igualmente, podéis conseguir un abono general para ambas jornadas por 60,50 € (gastos de gestión incluidos), al igual que pases con descuento para estudiantes.

Otros festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

NO TE LO PIERDAS: Onírico, único y en uno de los parques más bonitos de Madrid: vuelve a Madrid este espectacular festival de música electrónica

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Primavera
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.