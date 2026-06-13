La capital es un lugar para hacer todo tipo de planes con los más pequeños. Ya sea pasar un entretenido día en el parque, ver una película o disfrutar de un espectáculo, Madrid es el sitio perfecto para la familia. Y, un año más, regresa una propuesta cultural que busca fomentar las artes en los primeros años de vida de los niños.

Vuelve este festival de teatro para los más pequeños

La Sala Tarambana siempre ha mostrado un firme compromiso con el público infantil y familiar y cada temporada ofrecen las mejores propuestas a nivel escénico para los más pequeños. El teatro y la danza para la infancia está en el ADN de la sala, por eso vuelve, un año más, Chupetes, la décima edición de este Festival de Teatro para Bebés, una iniciativa que pretende fomentar las Artes en los primeros años de vida de los más pequeños.

ÑAS Teatro

El objetivo es mostrar distintos lenguajes artísticos y ofrecer una primera experiencia de acercamiento al teatro y la danza para bebés y niños de 0 a 5 años. Los más pequeños no son espectadores del mañana, sino público del presente, plenamente capaces de sentir, reaccionar y emocionarse ante propuestas escénicas de calidad artística pensadas específicamente para ellos.

El festival cuenta con una variada selección de compañías de especializadas en artes escénicas dirigidas a primera infancia. Este año, participan cuatro compañías llegadas de distintos rincones de España, junto a Tarambana Teatro, que muestra su último espectáculo, 'Pañuelos'.

Chupetes arrancará en junio, con la obra 'Delicias de un sueño' (días 27 y 28), de la compañía madrileña ÑAS Teatro, un espectáculo que pretende acercar la pintura y el arte a los más pequeños, seguidos de Teloncillo Teatro, con 'La Selva', donde viajar a África, Asia o América, en busca de distintos animales.

Desde Madrid llega Demolécula, con su espectáculo 'Parapapel' (11 y 12 de julio), una obra de danza para bebés. 'Pañuelos' de Tarambana Teatro, podrá verse los días 18 y 19 de julio, un espectáculo que invita a viajar por las cuatro estaciones del año, siguiendo el ciclo vital de una mariposa. Este año, cierra el festival DA.TE Danza, con 'Río de Luna' (25 y 26 de julio), un show donde dos intérpretes se dejan llevar por esa corriente vital, explorando texturas, objetos y emociones como si todo ocurriera por primera vez.

Tarambana Teatro

Más allá de la programación de espectáculos, el festival propone un taller familiar sonoro (4 de julio, 12.30 h), una experiencia guiada en la que familias y bebés podrán jugar con sonidos, materiales e imágenes para descubrir nuevas formas de crear, escuchar y compartir.

Cómo conseguir entradas para el festival de teatro infantil

Las entradas generales para la décima edición del festival de teatro para bebés, que se celebrará entre los días 27 de junio y 26 de julio, ya están disponibles para reserva.

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

La capital cuenta con una gran variedad de escenarios donde disfrutar de todo tipo de obras de teatro y espectáculos. Actualmente, entre los más destacados se encuentran 'La Noche del Gato Negro' (Teatro Lara); 'El hijo de la cómica' (Teatro Bellas Artes); 'Los Miserables' (Teatro Apolo); 'Un matrimonio sin filtros' (Teatro Maravillas) o 'Un dios salvaje' (Teatro Alcázar).

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