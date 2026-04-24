Está abierta a participantes de todas las edades, con un recorrido interior y exterior de menos de dos kilómetros

Un año más, llega el momento de sacar vuestros disfraces más originales, que más allá de las celebraciones de los Carnavales, os podrán servir también para participar en este evento deportivo. El centro comercial X-Madrid vuelve a celebrar 'La Milla Friki', una carrera donde destaca el buen rollo, la diversión y el entretenimiento para todos los públicos, y que está repleta de obstáculos y sorpresas.

La Milla Friki. X-Madrid

Vuelve esta entretenida carrera de disfraces para toda la familia

Una divertida manera de unir deporte, vida sana y diversión, tanto el interior como el exterior de X-Madrid se convertirán en el recorrido de esta original carrera de 1,6 kilómetros, en la que pueden participar todos los públicos, pues no hay ni mínimo ni máximo de edad e incluso pueden participar adultos con niños en su silla de paseo o carrito de bebé, pero eso sí, todos disfrazados. Además, la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar (AMACAE).

Cuándo se celebrará La Milla Friki

Las inscripciones para participar en La Milla Friki, que tienen un coste de 2 €, ya están abiertas, disponibles hasta el lunes 4 de mayo, o hasta agotar los 1.500 dorsales disponibles. La nueva edición de esta entretenida carrera se celebrará el próximo sábado 9 de mayo, a las 11.30 h. Se realizarán varias salidas a partir de esa hora, con el objetivo de facilitar la fluidez. Recordad que es obligatorio participar con disfraz.

La Milla Friki. X-Madrid

Practicar deporte al aire libre en Madrid

Si estás dando tus primeros pasos para ponerte en forma para el verano, o eres un deportista con mucha experiencia, qué mejor que estar al aire libre mientras haces ejercicio. Algunas de las mejores opciones para practicar deporte al aire libre en Madrid son recorrer las antiguas vías del tren, hacer un viaje en bicicleta por alrededor de la ciudad, patinar o aprovechar los parques de calistenia repartidos por los distritos.

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