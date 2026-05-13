La variedad más votada recibirá el distintivo 'Rosa de Madrid 2026', con participantes de más de 10 países

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, qué mejor que disfrutar de un agradable paseo por Madrid. Ya sea en algunas de las calles más transitadas, o en bonitos jardines y parques, la capital ofrece una gran variedad de espacios donde dar una vuelta y admirar los distintos paisajes. Un año más, Madrid vive uno de los momentos más especiales del calendario primaveral, momento en el que la ciudad se llena de color, fragancias y actividad, con la Rosaleda del parque del Oeste como uno de los lugares donde esta transformación se aprecia con mayor intensidad.

Concurso Rosas Nuevas. Ayuntamiento de Madrid

Vuelve el concurso para elegir el rosal más bonito de Madrid

El jardín madrileño acoge una nueva edición del Concurso Internacional de Rosas Nuevas Villa de Madrid, un certamen que convierte la capital en punto de encuentro para especialistas, cultivadores y amantes del mundo de la rosa. Cada primavera, la Rosaleda se transforma en un escenario donde confluyen tradición, innovación floral, investigación botánica y participación ciudadana, en lo que supone una oportunidad única para poner en valor el patrimonio verde madrileño.

Uno de los momentos más esperados es la celebración del XXVI Concurso Popular, una iniciativa que convierte a los ciudadanos en protagonistas activos. Del 15 al 20 de mayo, vecinos, visitantes y aficionados podrán votar por su rosal favorito entre las 82 variedades participantes en competición. Este certamen permite descubrir de cerca las nuevas creaciones florales y reconocer aquellas que despiertan mayor admiración.

La variedad más votada recibirá el distintivo 'Rosa de Madrid 2026', un galardón especialmente valorado por cultivadores y obtentores por representar la elección directa del público. Además, todas las personas que hayan votado por la variedad ganadora participarán en el sorteo de 10 plantas de rosal.

Las votaciones estarán abiertas desde las 10.00 h del día 15 hasta las 20.30 h del día 20 en modo presencial y hasta las 21.00 h si las votaciones se realizan online. En la Rosaleda se habilitarán mesas con papeletas para facilitar la participación. Más allá de la valoración técnica del jurado profesional, este premio pone el foco en la estética y la conexión que cada rosal genera entre quienes visitan la Rosaleda.

El 20 de mayo, última jornada de votación popular, la Rosaleda acogerá una programación especial de actividades culturales y educativas dirigida a públicos de todas las edades. Durante esa jornada, las personas que voten presencialmente recibirán una rosa cortada como obsequio y podrán disfrutar de diferentes propuestas organizadas en el jardín. A las 17.30 h, tendrán lugar actividades infantiles y talleres de pintura, manualidades y juegos educativos centrados en la naturaleza, las rosas y el respeto al medio ambiente. A las 19.00 h, se podrá disfrutar del concierto al aire libre a cargo de las Orquestas Escolares Arcos.

En esta edición, en la que se celebran los 70 años de su creación, participan productores y cultivadores procedentes de 12 países, como son Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, lo que confirma el reconocimiento internacional del certamen. La evaluación final se celebrará el 22 de mayo, único día del año en el que la Rosaleda permanecerá cerrada al público hasta las 16.00 h.

Concurso Rosas Nuevas. Ayuntamiento de Madrid

En la edición de 2026, participan un total de 82 nuevas variedades de rosas, presentadas por 25 cultivadores especializados, y distribuidas en distintas categorías, que reflejan la diversidad tipológica y ornamental de los rosales.

Los parques y jardines más bonitos de Madrid

Qué mejor plan para la época primaveral que dar un agradable paseo por un parque o un jardín de la capital. Entre los más bonitos, y que sin duda debes visitar, se encuentran el Parque Lineal del Manzanares, los Jardines Bajos del Puente de Segovia, el Parque de Enrique Tierno Galván, el Parque Dehesa de la Villa o el Parque Norte Carmen Tagle.

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