Plan ideal para pasar una entretenida tarde con amigos o familia, qué mejor que disfrutar de un buen juego de mesa. En Madrid, son muchas las tiendas donde descubrir una variedad de tableros, que pueden ir desde algunos de los mejores clásicos de todos los tiempos hasta algunas de las novedades más recientes.

Un año más, y en un espacio amplio y diverso, pensado para que todo el mundo disfruta de los mejores contenidos y experiencias de juego y entretenimiento, regresa a Madrid la Feria Internacional del Ocio y Entretenimiento, conocida también como InterOcio, un escaparate donde conocer las tendencias y novedades en ocio y entretenimiento de dentro y fuera de España.

Así, la feria invita a los visitantes a sumergirse en el fascinante mundo de los juegos de mesa, la estrategia, las miniaturas, el rol, los juegos de cartas y el ocio familiar, en un lugar donde también podréis disfrutar de una variedad de concursos, talleres, presentaciones, demostraciones y torneos, entre otras actividades.

Así será la nueva edición de InterOcio 2026

La feria estará dividida en varias zonas, como pueden ser la de expositores, que contará con las principales actividades y novedades en juegos del panorama nacional e internacional; el escenario Mercurio InterShow, donde se llevarán a cabo las entregas de premios, los concursos o las charlas; el área de mesas de demostración, donde podrás disfrutar de juegos de autores independientes y de pequeñas editoriales, o incluso probar los prototipos de los juegos que aún no han salido; el área de torneos Hobbynext Arena, donde se concentran los torneos y certámenes oficiales; el área de juego libre, donde probar tus juegos nuevos o terminar esas partidas pendientes; la sala TCG Factory Interworkshop, donde se llevarán a cabo charlas, formaciones, talleres y presentaciones exclusivas; el Artist Area, que contará con casi 40 mesas dedicadas a exponer el trabajo de artistas y la zona TCG, donde jugar partidas de juegos de cartas coleccionables o descubrir nuevos juegos.

Cómo conseguir entradas para la Feria Internacional del Ocio y Entretenimiento

La Feria Internacional del Ocio y Entretenimiento se celebrará en el recinto ferial IFEMA Madrid, entre los días 13 y 15 de marzo, en horario de 16.00 a 20.00 h (viernes), y de 10.00 a 20.00 h (sábado y domingo). Las entradas generales para InterOcio ya están disponibles, con un coste que parte desde los 8,50 euros.

