Vuelve a Madrid la feria para los amantes de los juguetes vintage con cartas de Pokémon, cromos deportivos, LEGO y figuritas

El evento para coleccionistas regresa con una gran variedad de artículos retro

Los amantes de los juguetes vintage, las cartas de coleccionismo, los cómics y los cromos tienen una nueva cita en la capital, con el esperado regreso de la feria Retroland Vintage Toys. Momento ideal para regresar a la infancia (aunque solo sea durante unas horas), y recordar el lanzamiento de esos primeros juguetes retro de Playmobil, Star Wars o LEGO, la feria de coleccionismo más grande de Madrid se convierte en un espacio donde rememorar las mejores décadas de vuestra infancia y enseñar a los más pequeños el arte de coleccionar.

La feria para los amantes del coleccionismo está de vuelta

La esperada cita tendrá lugar en la plaza exterior del centro comercial Príncipe Pío, donde podréis encontrar una gran variedad de juguetes vintage de los años 70, 80 y 90; figuras de acción y de PVC; Funko Pops; juegos de mesa; cartas deportivas; TCG Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Z y Star Wars; figuras de acción, accesorios y complementos creados por artistas 3D; ilustraciones; coches a escala; vinilos y casetes; coleccionismo de cine; artículos vintage y memorabilia.

Con entrada libre y gratuita, la nueva edición de Retroland Vintage Toys tendrá lugar el próximo sábado 14 de marzo, de 10.00 a 21.00 h.

Las mejores jugueterías de Madrid

Ya sea para comprar un juego de mesa y pasar entretenidas tardes, o un creativo juguete para los más pequeños, qué mejor que visitar una juguetería. Entre las mejores de Madrid se encuentran Kamchatka, Dideco, Hola Caracola, ElectricBricks, Circo Kids, Zigzag Kids, Replay Boardgame Outlet & Café o Lobo Feliz.

NO TE LO PIERDAS: Scalextric, Nancys y personajes de Star Wars: los juguetes retro protagonizan la nueva edición de esta feria para los amantes del coleccionismo

