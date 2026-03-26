La tercera edición llega con su propuesta más ambiciosa hasta la fecha

Con una renovada propuesta que busca trascender más allá de lo puramente musical, y consolidarse como un referente cultural de excelencia a nivel nacional, el ciclo 'Caprichos Musicales', fruto de la alianza entre Paradores y la productora Madame Vodevil, ya tiene cartel oficial, ofreciendo su propuesta más ambiciosa hasta la fecha.

Caprichos Musicales

Los paradores más bonitos de España se convierten en escenarios

A diferencia de otros grandes ciclos, 'Caprichos Musicales' apuesta por el formato íntimo, con aforos cuidadosamente diseñados que oscilan entre las 120 y las 300 personas, y ofreciendo así encuentros casi privados. Así, esta escala reducida permite que la música, la gastronomía y el patrimonio se entrelacen sin fisuras, en un espacio donde vivir la hospitalidad característica de Paradores, en espacios con un rico valor histórico.

'Caprichos Musicales' en Paradores celebra su tercera edición consolidándose como uno de los ciclos más exclusivos del panorama cultural. En total, podréis disfrutar de un total de seis citas en distintos Paradores de España, que se estructuran como una experiencia completa diseñada al detalle, con cóctel de bienvenida, concierto, cena degustación y alojamiento con desayuno.

Un año más, 'Caprichos Musicales' reúne a artistas de reconocido prestigio nacional e internacional, en espacios patrimoniales y únicos, como monasterios o palacios, entre otros. Esta edición contará con las actuaciones de José Mercé (Parador de Málaga Golf, 6 de junio); Sílvia Pérez Cruz (Parador de Sigüenza, 4 de julio); Miguel Poveda (Parador de Toledo, 12 de julio); Israel Fernández (Parador de Santo Estevo, 11 de agosto) y Valeria Castro & Carminho (Parador de Mazagón, 26 de septiembre).

Caprichos Musicales

Cómo conseguir entradas para el ciclo 'Caprichos Musicales'

Las entradas generales para el ciclo 'Caprichos Musicales' saldrán a la venta el próximo lunes 30 de marzo.

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

NO TE LO PIERDAS: Nace un nuevo festival de música en uno de los parques más bonitos de Madrid