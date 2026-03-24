Llega el momento de dejar atrás el mal tiempo, las lluvias y los días donde parece que no sale el sol. La primavera ha llegado por fin a Madrid, momento de salir a las calles y disfrutar de los mejores planes al aire libre, ya sea tomar algo en una terraza o disfrutar de un agradable paseo en alguno de los parques más bonitos de la capital. Esta estación también ha llegado al Real Jardín Botánico de Madrid, con una de las floraciones más esperadas de la época (con permiso de los almendros): los tulipanes.

Como si de los campos holandeses se tratase, aromas y colores toman el RJB-CSIC, que anuncia en sus redes sociales que "esta semana próxima esperamos que la mayoría de las flores abran y la Semana Santa promete ser espectacular". Las preparaciones llevan en marcha desde el pasado mes de diciembre, con la plantación de más de 20.000 bulbos de tulipanes.

Real Jardín Botánico. Antonello Dellanotte

Este promete ser uno de los eventos más espectaculares de las próximas semanas, que se irá intensificando con el paso de los días. Así, el paseo por este icónico rincón lleva de repente a un viaje multicolor como el que se disfruta en países como Holanda. Pero no serán los únicos, hay otras muchas especies de flores que muestran este mes su máximo esplendor. Así que no pierdas la ocasión de hacer una visita para disfrutar de la belleza de los primeros momentos de la primavera.

🌷🌷🌷 ¡Solo faltas tú! 🌷🌷🌷

Apúntate a la tulipomanía en el Real Jardín Botánico @CSIC. Entre esta semana y la Semana Santa se espera la floración más abundante.

¡Te esperamos! pic.twitter.com/lNWQG8VImV — REAL JARDÍN BOTÁNICO (@RJBOTANICO) March 24, 2026

Cómo conseguir entradas para el Real Jardín Botánico

Este pequeño museo al aire libre de naturaleza viva está situado junto al Paseo del Prado, con acceso en la Plaza de Murillo, 2. Las entradas generales tienen un coste que ronda entre los 4 y 6 euros, aunque contáis con la posibilidad de visitarlo de forma gratuita los martes, de 10.00 a 13.00 h. En cuanto a horarios, el RJB-CSIC abre sus puertas de 10.00 a 19.00 h, y hasta las 20.00 h durante el mes de abril.

NO TE LO PIERDAS: Planes para hacer en Semana Santa en Madrid en 2026