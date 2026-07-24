La experiencia inmersiva recorre la trayectoria del diseñador a través de dibujos, bocetos, telas, colores o texturas

La Biblioteca Nacional de España (BNE) y el Museo Nacional de Artes Escénicas (MNAE) han preparado una nueva exposición. Dedicada al universo creativo del diseñador de vestuario Pedro Moreno, la muestra inmersiva recorre su trayectoria en el cine, el teatro y el ballet a través de dibujos, bocetos, telas, colores, texturas y algunas de sus creaciones más emblemáticas.

Biblioteca Nacional de España Pedro Moreno. Pro domo sua. Arte teatral y cinematográfico

Pedro Moreno protagoniza esta exposición gratis en Madrid

Bajo el nombre 'Pedro Moreno. Pro domo sua. Arte teatral y cinematográfica', la exposición, comisariada por el propio Pedro Moreno, busca desvelar los detalles de sus procesos creativos. La exhibición se articula en torno a los hitos que marcaron la concepción artística de Moreno y plantea un recorrido desde los proyectos concebidos en su taller hasta el resultado final sobre el escenario o la pantalla.

En el 'Ruedo testimonial', varias piezas representativas de su obra se acompañan de conversaciones audiovisuales con intérpretes y creadores como Emma Suárez, Ana Belén, Víctor Ullate o José Carlos Plaza, que rememoran los personajes y montajes para los que el diseñador creó el vestuario. El recorrido se divide en dos espacios diferenciados por el color: uno rojo, que representa la intimidad del proceso creativo y el trabajo en el taller, y otro negro, que recrea la caja escénica de un teatro o la oscuridad de una sala de cine, donde las creaciones cobran vida ante el público.

Biblioteca Nacional de España Pedro Moreno. Pro domo sua. Arte teatral y cinematográfico

Cuándo se puede visitar la nueva exposición de Pedro Moreno

'Pedro Moreno. Pro domo sua. Arte teatral y cinematográfica' se puede visitar en la Biblioteca Nacional de España hasta el 10 de enero de 2027. Con aforo limitado a 31 personas, la entrada es gratuita. En cuanto a horarios, se puede visitar de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00 h, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Felix Gonzalez-Torres. Dulce venganza' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co' (Sala Alcalá 31); 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo) o 'Uñas' (The Ryder).

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