Se acumulan los planes en primavera. No llegamos a todos (ni falta que hace) pero el de hoy os lo vais a encontrar si sois de pasear con la familia por Madrid Río, de ir al lago de Casa de Campo a comer o andar en bici. A un paso de la estación de Príncipe Pío, la explanada junto al Puente del Rey, que se está convirtiendo en la localización para muchos eventos de toda índole, se cubre de color rojo China este fin de semana.

Turismo de Macao

Desde el viernes hasta el 21 de abril, los madrileños y turistas que anden por esta zona del río Manzanares tenemos una oportunidad única de conocer de primera mano la cultura de esta histórica ciudad al sur de China. Mientras cada noche se proyectarán potentes efectos de luz iluminando el cielo circundante a modo de faro, también se sucederán a todas horas (desde las 15.00 hastas las 21.00 h.) un sinfín de otras actividades para que este primer viaje a Macao sin moverse de Madrid sea aún más inmersivo y atractivo. Se celebrarán varios espectáculos con vistosas danzas folclóricas (como la danza del abanico o la espectacular danza del león), habrá varios momentos musicales con instrumentos tradicionales chinos y al escenario se subirá su famosa ópera.

Turismo de Macao

La gastronomía de Macao también se podrá disfrutar en este roadshow de promoción turística. Los platos que podremos probar son interpretaciones, entre la tradición y la creatividad, de restaurantes tan destacados de Madrid como Soy Kitchen, Tripea y Lamian. Los organizadores de este evento saben que comer puede ser una de las mejores puertas de entrada para conocer la cultura de esta gran ciudad. Pero tendremos que ir a cualquiera de estos tres comedores para comprobarlo. El menú degustación está ya preparado. Sólo tenéis que pedirlo.

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