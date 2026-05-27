La primera edición contará con una amplia programación de actividades, como proyecciones de películas, actividades formativas y una zona de merchandising

Dedicado al terror, la fantasía oscura y la cultura Halloween, Madrid estrena el gran festival internacional Madhorror, que celebrará su primera edición del 30 de octubre al 2 de noviembre en el recinto ferial Ifema Madrid. A lo largo de estas jornadas, Madrid se convertirá en la capital europea del terror, combinando un festival de cine, una convención, una feria experiencial y una celebración popular de Halloween.

Cine, juegos y mucho terror: así será la primera edición de Madhorror

El festival Madhorror ocupará más de 25.000 metros cuadrados, distribuidos entre el Pabellón 14, el Auditorio Sur de Ifema Madrid y una gran zona exterior tematizada con actividades, gastronomía y experiencias al aire libre. Uno de los ejes centrales, a lo largo de estas fechas se proyectarán diez de las películas de terror más relevantes y aclamadas en el circuito internacional, procedentes de festivales de referencia como Toronto-Midnight Madness, Fantastic Fest (Austin) y Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

Asimismo, el programa incluye sesiones en homenaje a los artistas presentes en Madhorror, al igual que presentaciones especiales, coloquios y encuentros con directores, actores, productores y equipos creativos invitados.

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Madhorror también busca ofrecer una intensa experiencia inmersiva, articulada en distintas áreas tematizadas, inspiradas en criaturas, mitologías y universos icónicos del género, como el 'Hall Infernal', la 'Plaza Paul Naschy', el 'Hall Xenomorfos', el Gran Foro 'Mis Terrores Favoritos' o las salas 'Livind Dead' y 'Hail Satan', entre otras.

Este espacio reúne una amplia programación, que abarca exposiciones temáticas dedicadas al cine y la cultura del terror, así como experiencias inmersivas, entre las que destaca un espectacular y exclusivo túnel del terror que hará las delicias de los más osados, además de otros dos inspirados en el terror japonés, así como 'escape rooms', juegos interactivos, y talleres de cómic, cosplay y maquillaje. Madhorror reúne tres grandes exposiciones que rinden homenaje a referentes clave del cine de terror y fantástico, combinando aniversarios emblemáticos, creación artística y patrimonio audiovisual del género.

Entre otras cosas, podréis disfrutar de la muestra '40 años de Aliens', que reunirá una selección de objetos originales de los universos de la saga cinematográfica impulsada por Ridley Scott y James Cameron. Madhorror también rendirá homenaje a Narciso Ibáñez Serrador, con la exposición 'Chicho Ibáñez Serrador: sus terrores favoritos', un espacio dedicado a la vida y trayectoria de uno de los grandes referentes del cine y la televisión.

Por otro lado, el festival acogerá 'Playable Nightmares', una gran área dedicada al gaming, que incluirá competiciones, streaming y una zona XR integrada en el Exploratorium Madhorror. Además, se celebrarán presentaciones exclusivas de películas, series, videojuegos y cómics, junto a homenajes, aniversarios y retrospectivas con presencia de talento nacional e internacional. El programa se ampliará con masterclasses, paneles, conferencias y mesas redondas, así como con talleres especializados de maquillaje FX, cosplay y creación de criaturas, al igual que podcasts en directo, concursos y grandes activaciones colectivas, como la 'Zombie Walk' o el desfile del Día de los Muertos. La experiencia se completará con una zona comercial especializada, que reunirá stands de merchandising, arte, coleccionismo, editoriales y productos exclusivos vinculados al universo del terror.

La zona exterior de Madhorror contará con un gran espacio social y gastronómico tematizado, con 'food trucks', barras, música, animación y actividades especiales durante toda la celebración del evento.

A lo largo de esta primera edición, Madhorror contará con destacadas figuras del cine y la creación audiovisual, entre las que se encuentran Álex de la Iglesia, Linda Blair, Robert Englund, Michael Biehn, Malcolm McDowell y Glen Schofield. El área dedicada al cómic contará con invitados nacionales e internacionales de primer nivel, como los creadores españoles Jorge Fornés y Eugenio Mira. Por su parte, los juegos de rol dispondrán de una amplia superficie destinada a partidas de todo tipo dentro del universo del terror, con invitados como Sandy Petersen.

El festival Madhorror nace con la vocación de consolidarse como uno de los principales eventos europeos dedicados al terror y la cultura fantástica, integrando cine, videojuegos, cómic, experiencias inmersivas y comunidad fan en un formato único en España.

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Cómo conseguir entradas para Madhorror

Las entradas generales para el nuevo festival Madhorror ya están disponibles para reserva. Disponibles a partir de 26 euros por jornada, esta incluye tres horas y media de experiencia, con acceso a la zona de stands, merchandising, gaming, el túnel del terror 'Asian Horror', las exposiciones y las clases y actividades formativas.

Películas de miedo para ver en Halloween

Con la luz apagada y sin poder levantarte del sofá (aunque mucho cuidado con las presencias malignas), qué mejor que disfrutar de una buena película de miedo durante la noche de Halloween. Entre los largometrajes más destacados, se encuentran 'El Resplandor', 'Hereditary', 'La matanza de Texas', 'Expediente Warren', 'REC' o 'El orfanato'.

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