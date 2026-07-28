Ayuntamiento de Madrid | Recreación del jardín vertical en la M-30 a la altura del puente de Ventas

Los trabajos, que suponen una inversión de 5,3 millones de euros, se extenderán hasta principios de 2027

Cubren paredes y fachadas, inundando de verdor y frescura el espacio que ocupan. Cada vez es más frecuente encontrar estos jardines verticales tanto por las calles de la ciudad como en restaurantes, tiendas o incluso oficinas. Solución perfecta para convertir un simple muro en un pequeño reducto de la naturaleza, además de ser un complemento perfecto de decoración, en la capital destacan ejemplos como CaixaForum Madrid, Bálamo o la avenida de la Ilustración, entre muchos otros.

Ayuntamiento de Madrid Jardines verticales a la altura de Ventas

Madrid tendrá unos nuevos jardines verticales

El Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Calle 30, ha puesto en marcha esta madrugada las obras de construcción de los nuevos jardines verticales en la M-30, a la altura de Ventas. Esta actuación permitirá incorporar una nueva infraestructura verde en el arco con mayor intensidad de tráfico de la ciudad, entre los puntos kilométricos 5+900 y 6+300, en un tramo con seis carriles por sentido.

La intervención permitirá crear una superficie vegetal de 2.834 m² a lo largo de 400 metros, mejorando tanto la integración paisajística de este entorno como sus condiciones ambientales. La actuación se desarrollará junto a Parque Ventas, el proyecto de transformación urbana que generará un nuevo espacio de 16.370 m² sobre la M-30 y permitirá conectar peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Este proyecto contempla el cubrimiento vegetal de los laterales de las rampas de acceso que salvan el desnivel entre la M-30 y la calle de Alcalá, así como de los estribos del puente. Los jardines se instalarán en el espacio comprendido entre el cerramiento actual de las rampas y la barrera de seguridad de los carriles derechos, además de bajo el voladizo del tablero de las rampas y del puente. La plantación incluirá más de una treintena de especies mediterráneas seleccionadas por su resistencia a la sequía y su floración, adaptadas a las distintas condiciones de soleamiento y orientación.

Ayuntamiento de Madrid Jardines verticales a la altura de Ventas

Los trabajos, que suponen una inversión de 5,3 millones de euros, se extenderán hasta principios de 2027 y se desarrollarán, preferentemente, en horario nocturno, minimizando así su impacto en la circulación.

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