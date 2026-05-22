La capital se prepara para vibrar al ritmo de la mejor música de metal con guitarras eléctricas, baterías arrolladoras y una energía desbordante con la llegada de la primera edición de MetalMad Festival, una nueva cita imprescindible para los amantes del metal en todas sus vertientes, y que reunirá a destacados artistas del panorama nacional en una jornada única.

Lèpoka

Un nuevo festival de música metal se celebrará en Madrid

Un espacio donde la fuerza del directo se combina con una atmósfera electrizante, pensada para conectar a fans, artistas y cultura alternativa del metal rock, destacan en el cartel de la primera edición de MetalMad Festival nombres como Kabrönes, con su propuesta contundente y directa, junto a referentes imprescindibles como Saratoga y Avalanch, dos de las formaciones más icónicas del metal en España; Lèpoka, que aporta una fusión energética y festiva dentro del género, y Xeria, una de las propuestas emergentes con mayor proyección en la escena actual.

Más allá de la música, MetalMad Festival propone una experiencia completa, con zonas habilitadas para el descanso, oferta gastronómica y un entorno que favorece la convivencia entre público y escena. Con una propuesta que combina potencia sonora, identidad cultural y una experiencia cuidada, MetalMad Festival se posiciona como una cita imprescindible para los seguidores del metal en Madrid.

Cómo conseguir entradas para el MetalMad Festival

La primera edición de MetalMad Festival se celebrará el próximo 7 de junio en la Universidad Autónoma de Madrid. Las entradas generales, ya disponibles para reserva, tienen un coste de 41,80 €, más gastos de gestión. El festival abre sus puertas a las 16.00 h, y se podrá disfrutar de 17.00 a 23.00 h. El objetivo de MetalMad es consolidarse dentro del circuito de metal en España.

Avalanch

Otros festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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