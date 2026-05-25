Este evento nace con la intención de posicionarse como uno de los nuevos formatos de referencia dentro del circuito nacional

Cada vez queda menos para la esperada celebración de la primera edición de LAP57 — Madrid Race Week Fest, uno de los eventos electrónicos más importantes de la última mitad del año en España, y que acaba de anunciar la incorporación de un nuevo y gran 'headliner', al igual que su localización oficial.

Marco Carola. @marcocarola

Este conocido artista se incorpora a un nuevo festival de música electrónica en Madrid

LAP57, que continúa desvelando detalles, ha anunciado la incorporación de Marco Carola como nuevo gran 'headliner', al igual que el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid como la localización para esta primera edición. El artista italiano es una de las figuras más influyentes y respetadas de la escena global, con una trayectoria de más de dos décadas marcada por su capacidad para evolucionar constantemente sin perder una identidad sonora inconfundible.

Considerado uno de los grandes embajadores internacionales del techno y posteriormente del 'tech house' contemporáneo, Carola ha construido una carrera única basada en sesiones maratonianas, técnica impecable y una lectura de pista convertida ya en referencia para varias generaciones de clubbers. Su sonido, caracterizado por 'grooves' hipnóticos, ritmos precisos y una energía constante, ha definido buena parte de la evolución de la cultura club europea durante los últimos años. Mantiene además una relación especialmente sólida con Ibiza, donde sus residencias se han convertido en uno de los fenómenos más importantes de la isla en la última década.

La confirmación de Marco Carola refuerza un cartel, que ya contaba con la presencia de PAWSA, y que continuará incorporando nuevos nombres en las próximas semanas. LAP57 nace así con la intención de posicionarse como uno de los nuevos formatos de referencia dentro del circuito nacional de eventos electrónicos.

Marco Carola. @marcocarola

La elección de la Universidad Autónoma de Madrid como sede oficial aporta además una dimensión diferencial al proyecto. El espacio permitirá desarrollar una producción de gran formato en un enclave estratégico, abierto y perfectamente conectado con la ciudad. Con un horario planteado desde la tarde hasta pasada la medianoche, LAP57 responde también a las nuevas tendencias de consumo cultural y ocio en grandes ciudades, apostando por un formato intensivo y contemporáneo pensado para disfrutar de una experiencia completa alrededor de la música electrónica.

Coincidiendo con una de las semanas de mayor proyección internacional para Madrid, el evento aspira a convertirse en una de las grandes citas del mes de septiembre, conectando público local e internacional en torno a una propuesta artística de primer nivel.

Cómo conseguir entradas para LAP57 — Madrid Race Week Fest

LAP57 celebrará su primera edición el próximo 12 de septiembre en Madrid. Próximamente se anunciarán nuevas incorporaciones al cartel y más detalles sobre la experiencia del evento. Ya os podéis registrar para acceder antes que nadie a la venta privada, que arrancará el próximo martes 26 de mayo a las 12.00 h, con 1.000 tickets promocionales a 35 €.

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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