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Más allá de torrijas, el mejor regalo dulce para los niños son las originales Monas de Pascua de esta histórica pastelería de Madrid

Tenemos los tradicionales huevos de Pascua pero nada como aparecer por casa con este chocolate especial de Semana Santa

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
Mona de Pascua de La Duquesita
La Duquesita
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Ya ha llegado el pan especial para hacer torrijas al Mercadona y ya están las torrijas en todas las vitrinas de todo buen obrador artesanal y en pastelerías de todo pelaje. De la sección dulce de incontables restaurantes no salen hace años. Están ahí, ajenas a las modas, pase lo que pase.
Pero al final, si no te quieres liar a hacerlas en casa, todos vamos a nuestra panadería de barrio, a nuestro lugar de confianza a comprarlas especialmente estos días. En esta histórica pastelería de Chueca/Salesas lucen en dos versiones, las tradicionales y otras con crema tostada (caramelizada con soplete). Pero hoy venimos con las Monas de Pascua, una creación no tan habitual en Madrid. 

La Duquesita
La Duquesita

Estos días el escaparate de Oriol Balaguer es una colorista mezcla entre el zoo, un acuario y la granja escuela. Las siempre llamativas estanterías de La Duquesita (Fernando VI, 2) se llenan estos días de osos, delfines, gallinas, pulpos, monos, conejos, elefantes... Iconografía animal y un claro guiño infantil para la edición limitada de Monas de Pascua que el prestigioso pastelero catalán ha diseñado este 2026.
Elaboradas con tres chocolates (blanco 35% de cacao, chocolate con leche 40% y chocolate negro 70%), ya tenéis aquí el regalo dulce perfecto para los pequeños de la casa esta Semana Santa. Se presentan en dos tamaños. Las grandes a 95€ y las pequeñas a 49€. 

La Duquesita
La Duquesita

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