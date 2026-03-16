Esta efeméride, que se celebra desde el año 1999, busca rendir homenaje a poetas, revivir las tradiciones orales y promover la lectura

Con motivo del Día Mundial de la Poesía, una efeméride que se celebra desde 1999 con el objetivo honrar a poetas y aumentar la visibilidad de este arte, por segundo año consecutivo, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Ámbito Cultural de El Corte Inglés se alían para la celebración de dos jornadas dedicadas a la lírica y la tradición oral.

Así, entre los días 20 y 21 de marzo, podréis disfrutar de una amplia programación de actividades especiales para todos los públicos, en una iniciativa pretende rendir homenaje a poetas, revivir las tradiciones orales, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, y fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes.

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Así será la programación del Día Mundial de la Poesía en Madrid

El viernes 20, a las 19.30 h, la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao acogerá un encuentro histórico con toda una leyenda del mundo de la poesía, Amancio Prada, en un evento donde compartirá sus vivencias, su poética y sus canciones en conversación con Gonzalo Escarpa. Con entrada libre hasta completar aforo, este encuentro también se podrá seguir por 'streaming'.

El sábado 21, de 11.45 a 14.30 h, tendrá lugar, por segundo año consecutivo, 'Poesía en los Museos', un evento celebrado en el Museo Thyssen-Bornemisza, que contará con la participación de más de una veintena de poetas y que, en esta ocasión, contará con una voz única: la de Massiel, pregonera y madrina de la celebración de la palabra viva. Entre el resto de artistas que participarán en la jornada se encuentran Javier Lostalé, Verónica Aranda, Marga Clark, Marta González Novo, Raquel Vázquez, Rosa Navarro, Pablo Rosal, Pía Tedesco, Arturo Martí o Bernard Engel, entre otros.

Además, y tras el paseo por diferentes estancias del museo, este año también podréis disfrutar de una visita por el Jardín Botánico (13.30 a 14.30 h), donde podréis disfrutar de un recital a tres voces que contará con Hugo Mujica, Pablo Rosal y Gonzalo Escarpa. Para disfrutar del Día Mundial de la Poesía en el museo, las entradas deberán ser abonadas por cada asistente. Para el Jardín Botánico habrá entrada reducida presentando la entrada del Thyssen-Bornemisza.

El Día Mundial de la Poesía concluirá de vuelta en Callao, con un homenaje a Robe Iniesta. Escarpa y Hormigo, poeta y musicólogo, repasarán las afiladas y certeras letras de sus discos en solitario y hablarán de la figura de Robe como poeta. Para finalizar, podréis disfrutar de un concierto de versiones de Robe en boca de grandes juglares contemporáneos, como son Gonzalo Hormigo, Natalia Vega, La Chiado y Julia Bamboleira, Arisa Vedra, Bucero y Eva Calero.

Robe Iniesta. El Corte Inglés

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