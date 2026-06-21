El Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa acoge la séptima edición del Festival de Música Antigua de Madrid (MAM), centrado en el repertorio barroco europeo y en la recuperación del patrimonio musical español.
El ciclo reunirá seis conciertos de grupos especializados en interpretación histórica con instrumentos originales, además de charlas didácticas gratuitas antes de los recitales. Entre los participantes destacan formaciones como El Gran Teatro del Mundo, Camerata Iberia, Brezza o Lookingback, junto al dúo de Pablo y Daniel Zapico.