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El grupo Miss Caffeina
Miss Caffeina | Miss Caffeina
Miss Caffeina

10 planes para hacer en Madrid esta semana

Conciertos, obras de teatro, fiestas, exposiciones, talleres… 10 planes de ocio y cultura para que planifiques tu agenda semanal

Dani Cabezas
Escrito por Dani Cabezas
Colaborador
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¿Buscas un plan para hacer hoy al salir del trabajo? ¿Quieres ideas para disfrutar de la ciudad este fin de semana? ¿Un concierto inolvidable, una exposición única, una obra de teatro de las que dejan huella? Estás en el sitio correcto.

Sean cuales sean tus gustos, en Time Out hemos seleccionado diez cosas que hacer en Madrid de todos los ámbitos y para todos los gustos. Guarda esta agenda semanal entre tus favoritos y nunca te faltarán propuestas para aprovechar al máximo tu tiempo libre y sacarle todo el partido a la ciudad. 

RECOMENDADO: Los mejores planes para el fin de semana

1. Festival de música antigua de Madrid

  • Música
  • Recoletos
Festival de música antigua de Madrid
Festival de música antigua de Madrid
III Festival de música antigua de Madrid (Fernán Gómez)

El Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa acoge la séptima edición del Festival de Música Antigua de Madrid (MAM), centrado en el repertorio barroco europeo y en la recuperación del patrimonio musical español.

El ciclo reunirá seis conciertos de grupos especializados en interpretación histórica con instrumentos originales, además de charlas didácticas gratuitas antes de los recitales. Entre los participantes destacan formaciones como El Gran Teatro del Mundo, Camerata Iberia, Brezza o Lookingback, junto al dúo de Pablo y Daniel Zapico.

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2. Aurèlia Muñoz. Entes

  • Arte
  • Lavapiés
Aurèlia Muñoz. Entes
Aurèlia Muñoz. Entes
Aurèlia Muñoz. Entes (Reina Sofía).

El Reina Sofía dedica una exposición a la artista catalana Aurèlia Muñoz, una figura clave del arte textil contemporáneo cuya obra explora el impacto de las crisis postindustriales en los ecosistemas. A lo largo del recorrido, se muestra cómo su trabajo combina técnicas tradicionales con enfoques actuales, ampliando los límites del tejido y la artesanía hacia territorios más conceptuales y experimentales.

La muestra repasa más de cinco décadas de trayectoria, desde sus primeros collages y bordados de inspiración surrealista hasta sus innovadoras estructuras de macramé, esculturas-cometa e instalaciones con papel hecho a mano. También incluye piezas inéditas, maquetas y dibujos poco conocidos, ofreciendo una visión completa de un legado artístico singular.

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3. Disfuncionarias. Tanit Plana

  • Arte
  • Argüelles
Disfuncionarias. Tanit Plana
Disfuncionarias. Tanit Plana
Tanit Plana, de la serie Disfuncionarias. ©Tanit Plana.

Tanit Plana reflexiona sobre el cuerpo funcionarial que se encarga de administrar, registrar y conservar las colecciones de museos. Un cuerpo marcado por normas que contrasta con la realidad de una colección artística, viva, cambiante y que excede cualquier sistema de clasificación. Para “Disfuncionarias”, Plana ha ideado una instalación site specific compuesta por telas donde se han impreso imágenes, de tal manera que se desligan de la rigidez del formato habitual y se vuelven flexibles y deformes, una representación visual de ese encuentro entre lo funcionarial y lo artístico.

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4. Linkin Park

  • Música
  • Madrid
Linkin Park
Linkin Park

Los estadounidenses Linkin Park ofrecerán en Madrid sus únicos conciertos en España dentro de la gira From Zero World Tour. La banda actuará en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas, donde repasará sus grandes éxitos y presentará los temas de From Zero, su último álbum de estudio.

Fundada en 1996, Linkin Park inicia una nueva etapa con Emily Armstrong y Colin Brittain, incorporados en 2024 tras el fallecimiento de Chester Bennington. Con más de 100 millones de discos vendidos y éxitos como In the End, Numb o Breaking the Habit, el grupo regresa a los escenarios con un trabajo que mezcla nu metal, rock alternativo y electrónica, consolidando una nueva etapa en su carrera.

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5. Ana Locking. Nostalgia / Utopía

  • Arte
  • Ríos Rosas
Ana Locking. Nostalgia / Utopía
Ana Locking. Nostalgia / Utopía
Vestido lunar. Colección “American Landscape" Otoño - Invierno 2014. Foto Jesús Madriñán

Ana Locking es una diseñadora de moda consolidada, con más de 20 años de trayectoria, y conocida por combinar propuestas arriesgadas con cuestiones sociales. En esta retrospectiva se repasa su carrera, desde que comenzó a trabajar en el taller de confección de su madre, sus estudios en Bellas Artes o la primera marca que creó, Locking shocking, en 1996, hasta llegar, en 2008, a la firma que lleva su nombre.

En sus diseños, Locking fusiona artesanía y experimentación, sin dejar de lado la atención al detalle y la practicidad de las prendas. Cada colección responde a unos intereses sobre el arte contemporáneo, la actualidad y las propias vivencias de la diseñadora. Además, Locking colabora en proyectos artísticos de instituciones públicas y privadas.

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6. La Carbonería del Galván

  • Música
  • Legazpi
La Carbonería del Galván
La Carbonería del Galván
Miss Caffeina

El Parque Enrique Tierno Galván será el encargado de de acoger La Carbonería del Galván, un nuevo ciclo de conciertos que nace con el objetivo de convertir el parque en un espacio para habitar la música.

De cara a esta primera edición, la organización ha apostado por un cartel de lo más variado que reúne a artistas como Rodrigo Cuevas, Miss Caffeina, Rosana, Ke Personajes, Gipsy Kings y Marwan.

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7. Las troyanas

  • La Latina
Las troyanas
Las troyanas
Festival de Mérida en Madrid.

La directora Carlota Ferrer revisita 'Las troyanas' de Eurípides con una puesta en escena contemporánea centrada en el dolor, la dignidad y la resistencia de las mujeres tras la caída de Troya, en un montaje enmarcado en el Festival de Mérida en Madrid 2026.

La historia sigue a Hécuba y a las mujeres supervivientes de la familia real troyana, convertidas en esclavas tras la guerra y obligadas a afrontar la humillación, el desarraigo y la pérdida. La propuesta convierte su viaje y sufrimiento en una reflexión atemporal sobre la violencia, la memoria y la capacidad humana de resistir incluso en la derrota.

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8. Cory Wong / Don West

  • Música
  • Centro
Cory Wong / Don West
Cory Wong / Don West
Noches del Botánico.

El ciclo Noches del Botánico acoge un doble concierto protagonizado por Cory Wong y Don West. El primero, guitarrista estadounidense, es conocido por renovar el sonido del jazz y el funk contemporáneo, y repasará parte de su extensa trayectoria y presentará sus nuevos discos, Wong’s Café y Power Station. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Jon Batiste o Dave Koz y ha sido nominado a los premios Grammy.

La otra gran actuación de la noche será la de Don West, una de las nuevas voces del soul australiano. Influido por figuras como Marvin Gaye o D’Angelo, el artista llega con su debut 'Give Me All Your Love' (2025), un álbum que ha recibido varias nominaciones en la industria musical australiana. Su propuesta mezcla soul elegante y sonidos contemporáneos que recuerdan a artistas como Leon Bridges o Jalen Ngonda.

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9. La protagonista. Lorena Nogal

  • Legazpi
La protagonista. Lorena Nogal
La protagonista. Lorena Nogal
Lorena Nogal.

La coreógrafa Lorena Nogal llevae al Centro Danza Matadero una performance de danza contemporánea que explora la identidad y la memoria a través del cuerpo. La pieza sitúa la fragilidad como una forma de conocimiento y convierte la vulnerabilidad en el eje creativo de una propuesta que busca transformar la experiencia escénica en un espacio de presencia y sanación.

Formada en Barcelona y con una trayectoria clave en la danza contemporánea española, Nogal ha trabajado con compañías y coreógrafos internacionales y es cofundadora de La Veronal. Su obra combina investigación corporal y colaboración interdisciplinar, y ha sido reconocida con premios como el Nacional de Danza en 2024.

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10. Refusal. Second Fracture. Rafael Milach

  • Arte
  • Centro
Refusal. Second Fracture. Rafael Milach
Refusal. Second Fracture. Rafael Milach
(Círculo de BBAA).

El Círculo de Bellas Artes acoge en su Sala Goya una exposición del fotógrafo polaco Rafał Milach, incluida en el festival PHotoESPAÑA 2026. La muestra explora los mecanismos de propaganda y la fragilidad de los relatos oficiales en Europa del Este a través de proyectos como The Winners y Seeding.

El recorrido toma como punto de partida la historia de Xenia Degelko, activista bielorrusa que pasó de ser símbolo propagandístico del régimen de Alexander Lukashenko a participar en las protestas de 2020 contra unas elecciones cuestionadas. La exposición también aborda las movilizaciones sociales en Polonia y el surgimiento de redes de solidaridad ciudadana, destacando el poder de la acción colectiva para desafiar las estructuras políticas y sociales establecidas.

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