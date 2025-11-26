El Chateaubriand con salsa bearnesa o un

Strogonoff de solomillo con arroz son algunas de las especialidades en casa de

Marcos Olazábal Janson, alma máter de este singular espacio que parece sacado de algún país nórdico aunque realmente se encuentra en

El Encinar de los Reyes. Pero sí hay guiños a la cocina del norte de Europa como

las albóndigas suecas con puré de patatas y mermelada de arándanos a la vez que recupera

sabores perdidos del recetario nacional como los huevos encapotados y presenta su inclinación por lo francés en

los mejillones a la crema con patatitas fritas o las ostras del sello Sorlut. Bienvenidos a Cabaña Marconi.