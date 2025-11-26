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Madrid

Ferretería Restaurante
Ferretería Restaurante
Ferretería Restaurante

Restaurantes más curiosos y llamativos para comer en Madrid

Camuflados, peculiares, secretos… En esta lista os desvelamos un buen puñado de direcciones que no parecen restaurantes y, sin embargo, ¡lo son!

Gorka Elorrieta
Escrito por Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
Colaboradores: Andrés Galisteo, Miguel Ángel Palomo y Claudia González Crespo
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Madrid está que arde en cuestión de restaurantes de moda, eso es innegable. El ‘boom’ de aperturas es imparable y la lista de visitas pendientes se hace eterna en la capital. Cada restaurante intenta brillar más que el anterior ya sea por una oferta gastronómica diferente, un interiorismo rompedor, una propuesta de ocio más allá de la culinaria, una localización emblemática y mágica… ¡O por todo a la vez! Este es el caso de estos comedores que lo aúnan todo en espacios inesperados que nunca parecieron pensados para ser restaurantes y que ahora, sin embargo, lo son. 

RECOMENDADO: Nuestro top 50: mejores restaurantes de Madrid

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Comer en escenarios únicos, en restaurantes originales

Como en un invernadero en la naturaleza

Como en un invernadero en la naturaleza
Como en un invernadero en la naturaleza
Cabaña Marconi
El Chateaubriand con salsa bearnesa o un Strogonoff de solomillo con arroz son algunas de las especialidades en casa de Marcos Olazábal Janson, alma máter de este singular espacio que parece sacado de algún país nórdico aunque realmente se encuentra en El Encinar de los Reyes. Pero sí hay guiños a la cocina del norte de Europa como las albóndigas suecas con puré de patatas y mermelada de arándanos a la vez que recupera sabores perdidos del recetario nacional como los huevos encapotados y presenta su inclinación por lo francés en los mejillones a la crema con patatitas fritas o las ostras del sello Sorlut. Bienvenidos a Cabaña Marconi. 

Historia, arte y gastronomía en la ferretería más antigua de Madrid

Historia, arte y gastronomía en la ferretería más antigua de Madrid
Historia, arte y gastronomía en la ferretería más antigua de Madrid
Ferretería Restaurante

Parece una ferretería, pero no lo es. Aunque sí lo fue durante 127 años. Como lo oyes, entre 1888 y 2015 en el número 57 de la calle Atocha se encontraba la que hoy puede seguir presumiendo de haber sido la más antigua de Madrid. Fue la empresaria María Antonia Escapa quien decidió mantener a buen recaudo el legado que María Jesús se había trabajado a conciencia durante décadas. Y así fue cómo se creó Ferretería Restaurante, que en la actualidad cuenta con dos conceptos diferenciados: el Leña-Bar, que está situado a pie de calle y ocupa el espacio que en su día ocupaba la ferretería, y el restaurante como tal, muy amplio, que se ubica en la planta inferior. Ambos comparten carta, aunque la zona de bar es la más recomendable para quienes buscan un plan informal, ya sea en el mostrador, en las mesas individuales altas o en las mesas de hasta 6 comensales. En todos estos formatos vas a poder disfrutar de una gastronomía clásica en la que se cuelan algunas recetas inesperadas, como el sándwich de pescado frito o el tartar de tomate. Redondean el plan una cuidada carta de vinos y cócteles –no falta ninguno de los clásicos- tan bien nutrida como apetecible. Así que no busques más si lo que te pide el cuerpo es un lugar especial donde historia, arte y gastronomía hablen un mismo idioma.

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En el fondo de un océano de terciopelo

En el fondo de un océano de terciopelo
En el fondo de un océano de terciopelo
cristina gongora

Abre sus puertas Bestial (Prado, 4) y el ambiente hace honor a su nombre. Un horror vacui multicolor de más 600 metros cuadrados que se divide en tres áreas y donde se puede ir a tapear al mediodía, a tomarse unos cuantos cócteles o a celebrar con amigos la cena más extraña de tu vida sentado en un "piano mar". El espacio no dejará indiferente a nadie que atraviese la puerta de entrada.Y está en pleno centro, a dos pasos de la siempre animada plaza Santa Ana. Esta última fantasía capitalina lleva el sello de los creadores del éxito rotundo, entre madrileños y turistas, de locales como Rosi La Loca, Inclán Brutal bar o Calle 365.

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Como un set de la serie 'Dexter'

  • Cocina creativa
  • Barrio de Salamanca
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Como un set de la serie 'Dexter'
Como un set de la serie 'Dexter'
SDD0

La función de Sala Cero tiene carta y un menú degustación (105 euros) de unos doce platos. El detalle personalizado de lo que aquí llaman secuencia llega cosido a la servilleta. Conviene pensarse si compaginar también la secuencia de bebidas por 40 euros más. Vinos de pequeños productores y cepas recuperadas, etiquetas menos comerciales que en SDD, más estimulantes y acordes al lugar. Entre copa y copa, los pases de comida. O al revés. Ostra Alaska, navajas con crema vegetal dentro de un limón como el de los postres helados, espaguetis de lomos de atún de Barbate con polvo de mojama… El toque cítrico podría en estos casos ser ajustado al gusto de cada cual. Resulta curiosa la hamburguesa prensada a modo smash, sostenida con obleas y alegrada con salsa “eggchup”. Habrá quien no sepa encajar la broma. El soplete, marca de SDD, aparece por fin para la molleja de vaca con nata clarificada, piñones garrapiñados y algo más de sal de la cuenta. Los barquitos de pan se hacen sobre aceite sobrante o en tomate de colgar mallorquín, de donde es Javier Bonet.

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Bufé otaku

Bufé otaku
Bufé otaku
Running Sushi in Akihabara

No digas nunca… El grupo Bellaciao gestiona otros locales como Runni Market o Running Sushi in Osaka, pero ya que nos ponemos, mejor afrontar la visita a este espacio de fantasía freak en plena plaza de los Cubos. Los fans del manga y el anime pueden quedar paralizados al comprobar que sus sueños gastro-experienciales (que se nos perdone la expresión) están al alcance de su mano: bienvenidos a Running Sushi in Akihabara. Luego habrá quien piense que comer sushi ilimitado por 14,95 euros es otro sueño en sí mismo. Y el resto de los mortales se limitará a echar un rato gracioso sumidos en un escenario que reproduce parte del impacto visual del distrito comercial del Tokio más loco (que ya es decir). La fachada de acceso imita al metro de la metrópoli. Una vez dentro, todo es rosa chicle, neones, un Godzilla que sale de la pared, personajes de cómic hasta en la sopa (bueno, no literalmente)... La comida huye también de lo zen, y es que hablamos de un bufé de cinta giratoria que penaliza dejarse algo en el plato. Edamame, makis y nigiris, lo normal. Pero también poké, dim sum y wok. En la mesa se habla de robótica y videojuegos.  

El castillo de Hogwarts en la calle Serrano

El castillo de Hogwarts en la calle Serrano
El castillo de Hogwarts en la calle Serrano
Bancal

Aquí no hay guiño temático sino mera ensoñación ya que el edificio en cuestión forma parte del paisaje de palacetes y casoplones a esta altura de la calle Serrano, el Madrid muy bien. Una “casita” pintoresca de estilo Tudor levantada en 1934 por el arquitecto Manuel Ignacio Galíndez Zabala y a la que se bautizó como Villa Thiebaut. Pero qué le vamos a hacer si nos recuerda tanto a la escuela de magia más literaria. Poco cartón piedra en Mom Culinary Institute, una escuela distinta a la de Harry Potter, que también sirve de sede del restaurante Seeds. Alfonso Castellano es el maestro que lleva la batuta, más que la varita, de ambos tinglados sustentados por un huerto (en la antigua piscina) cuyas verduras de temporada dan sentido a la carta y a los distintos menús degustación, con pescados excelentes y técnicas francesas. El interior lo firma el estudio de Alejandra Pombo, todo un contraste entre vidrieras, miradores y remates versallescos.  

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En un lujoso pajar de montaña

En un lujoso pajar de montaña
En un lujoso pajar de montaña
La Borda del Mentidero

Porque hay pajares y pajares, y este que se inspira en una borda pirenaica resulta fastuoso. Madrid in Love se lució ambientando el restaurante La Borda del Mentidero en un inmenso emplazamiento de techos infinitos que, sin embargo, no destemplan. Sobre una loma al norte de la ciudad, y frente al edificio espejado de Telefónica, se dejaron de menudencias y la típica construcción aranesa de labranza acaba por ser simple punto de partida para epatar con una decoración vegetal desbordante que incluso tiñe tapicerías de butacas y sofás. Tomarse algo en la barra justifica la entrada como si del lodge más exclusivo se tratara. Pasar al comedor acristalado hace que la vivencia sea más completa que en la terraza, aunque ésta siempre dé un respiro, en este caso entre olivos. En realidad, lo auténtico es venir en invierno para terminar de comprobar la experiencia acumulada en cocina por Mentidero, fiel aquí al estilo del grupo de producto y brasas. La carta está bien definida, con un apartado para compartir, uno pequeño de bocados de influencia japonesa, otro de verduras de temporada, algún guiso y gratinado, y las carnes a la leña por bandera, tipo steak tartar, black angus en tacos con tuétano o lomo alto finlandés. 

En la bodega más antigua de la ciudad

En la bodega más antigua de la ciudad
En la bodega más antigua de la ciudad
La Bodega de Los Secretos

Madrid da para mucho y a veces no nos damos cuenta. Debajo de donde pisamos ni te cuento. La ciudad oculta secretos… El de este lugar entre Atocha y el paseo del Prado, puro Triángulo del Arte, empezó a forjarse en el siglo XVII cuando se excavó una primera galería para guardar vino. Los monjes de la orden de San Felipe Neri la ampliaron hasta construir una asombrosa red de túneles y bóvedas de ladrillo cocido llenas de grandes hornacinas que hoy se aprovechan para colocar mesas para parejas y amigos. La Bodega de Los Secretos salvó del desastre parte de los ocho kilómetros de laberinto subterráneo reformado ya como restaurante. Los muros revelaron historias: pasadizos clandestinos, simbología masónica, armas de distintas épocas… Un lugar evocador en el que ahora se disfruta de una cocina de mercado con sugerencias como el tataki de bonito de Guetaria, el entrecot del Pirineo, las croquetas de chipirón o el pulpo a la brasa. Una oportunidad única de cenar mientras se admira el meritorio trabajo de restauración del propietario Raúl Muñoz. 

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Centro Cultural de los Ejércitos

Centro Cultural de los Ejércitos
Centro Cultural de los Ejércitos
Centro Cultural de los Ejércitos

Nos podemos imaginar la cara que has puesto al leer esto, igual que podemos suponer cómo vas a reaccionar cuando subas a la segunda planta de esta emblemática construcción de la Gran Vía madrileña con una historia fascinante a sus espaldas. Allí se encuentra, además de los despachos más importantes de la institución, el restaurante Pax. Un singular proyecto, presidido por la junta directiva del dirección de PAX viene encabezada por la junta directiva del Club ARGO (Asociación Racional de Gastronomía y Ocio) que arranca en enero de 2023 y que basa su filosofía en ofrecer el mejor producto posible a sus comensales. Además de todo tipo de experiencias culinarias que difícilmente vas a encontrar en otros restaurants de Madrid: ronqueo del atún, degustaciones de caviar, duelo de ostras, cenas temáticas a ciegas con el asesoramiento especializado de la ONCE, verticales de foies y vinos generosos, lonjas de marisco y pescado, presentaciones producto nacional Premium… En su carta encontrarás  clásicos del recetario patrio, como el bacalao al pilpil, la merluza a la bilbaína, el rabo de toro guisado o el solomillo de vaca rubia, por citar unos pocos. Que puedes acompañar con una de sus 20 referencias de vino. Otra opción es decantarse por el menú del día o directamente ponerse cómodo en su lounge bar. Lo importante es que, hagas lo que hagas, no te dejes ningún salón, biblioteca o rincón de este edificio histórico sin visitar. 

En una capilla barroca del siglo XVI

En una capilla barroca del siglo XVI
En una capilla barroca del siglo XVI
Caluana

En pleno centro de Madrid, en una privilegiada y sorprendente ubicación a un paso de la plaza Mayor, vais a cruzaros con Caluana, place to be para muchos, madrileños y turistas. Vienen con toda la artillería para pasárselo y hacérnoslo pasar bien. Cocina italo-española, espectáculo a pie de mesa y una veintena de cócteles. La capilla barroca del siglo XVI (con su refulgente pan de oro) situada en calle de la Bolsa, 12 y sus bóvedas centenarias son el escenario más atractivo y epatante posible por el que poder distribuir las tres plantas (y ambientes) de este ambicioso proyecto. 

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En las plantas superiores de una discoteca muy famosa

En las plantas superiores de una discoteca muy famosa
En las plantas superiores de una discoteca muy famosa
Llanos Olivas ©

La archiconocida y enorme discoteca Teatro Kapital (Atocha, 105) ha salido renovada y actualizada de la pandemia. Ahora dos de sus siete plantas albergan un restaurante donde convergen por igual la cocina y las experiencias inmersivas tan de moda en estos tiempos. En su techo, una de la mayores cúpulas retráctiles de Europa, se recrearán diferentes lugares del mundo a través de espectaculares proyecciones, mientras los platos van llegando a las mesas. Videoarte, pantallas led interactivas de gran formato y video mapping que evolucionan, mutan y se transforman durante la velada. La innovación llega a este icono de la ciudad de la mano de este restaurante al que han llamado quintoelemento, un espacio desvinculado del ocio nocturno que se mantiene en las plantas inferiores. Sushi bar, diseñado en ónix rojo, barras de coctelería, en mármol luminious, y un sky restaurant, la joya de la propuesta, que se despliega a lo largo de 800 metros cuadrados. Todo esto fluye en la última planta del edificio.  

Entre cristales de sal rosa del Himalaya

Entre cristales de sal rosa del Himalaya
Entre cristales de sal rosa del Himalaya
Diamantes de Sal Rosa

Tras el éxito cosechado por Thai Emotion, el penúltimo proyecto y la reaparición del fundador del icónico Thai Garden, Emilio Carcur ha presentado en el mismo local desde donde salen sus delicias tailandesas (para delivery o take away) una única mesa para cuatro personas (que subirá a seis u ocho cuando se relajen las medidas sanitarias) y se ha convertido así en el restaurante más pequeño y la atmósfera más sorprendente (limpia y purificada con cristales de sal rosa del Himalaya) de la ciudad.  Diamantes de Sal Rosa ofrece privacidad para tus noches románticas o reuniones de negocios o exclusividad para ese divertido encuentro entre amigos. El espacio abre desde el martes por la noche al domingo (comida: 13.30 a 16 horas. cenas: 20.00 a 23 horas). ¿Dónde? En Chamberí (calle Eguílaz, 13).

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A la sombra del mayor museo de arte contemporáneo de España

  • Centro
  • precio 2 de 4
A la sombra del mayor museo de arte contemporáneo de España
A la sombra del mayor museo de arte contemporáneo de España
Jardín de Arzábal

Ubicado en el interior del edificio Sabatini del Museo Reina Sofía, referente internacional del arte contemporáneo, nos chifla. Sigue la excelente carta con esencia de bar de antaño a la que nos tienen tan acostumbrados Iván Morales y Álvaro Castellanos (salivamos por sus croquetas de ibérico con leche de oveja) pero aquí se saborea en una gran terraza abierta y otra cerrada a modo de jardín atemporal en el que disfrutar de unas de las cenas más bonitas de Madrid, copas, cócteles y ambientazo.

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Frente al tablao flamenco más famoso del mundo

  • La Latina
Frente al tablao flamenco más famoso del mundo
Frente al tablao flamenco más famoso del mundo
Corral de la Morería

El Corral de la Morería es mucho más que un restaurante, es un templo consagrado al arte. De un lado, al arte flamenco, con artistas de la talla internacional del bailaor Eduardo Guerrero y que se puede observar, cada noche, sobre su tablao (que declaran “el más famoso del mundo”). De otro lado, el arte culinario, que se despliega en diferentes opciones, desde de degustación entre las que se encuentra la cena frente al propio tablao, mientras dura el espectáculo o la posibilidad de acceder al restaurante con estrella Michelin y disfrutar después de la segunda sesión. Toda la propuesta gastronómica se encuentra capitaneada por el chef vasco David García y, en el apartado líquido, el Corral posee una de las bodegas de más completas no solo de Madrid… sino de España.

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Viendo una película

  • Qué hacer
  • Madrid
Viendo una película
Viendo una película
Sala Equis

Si yo te digo peli… tu respondes, ¿palomitas? A menos que estés, claro, en el espacio que hoy ocupa la maravillosamente remodelada Sala Equis, con sus hamacas, asientos e inmensa pantalla. Este cine renovado se encuentra en la que fuera, literalmente, la sala de contenido X del antiguo y ya extinguido cine Alba. Aquí encontramos una nutrida oferta de cine clásico y contemporáneo que se da la mano con una propuesta de raciones pensadas para compartir, a modo de tapeo contemporáneo: no faltan el hummus, las croquetas, la ensaladilla, los nachos o el pincho de tortilla. Para los platos principales, triunfa el estilo americano con perritos y burgers en diferentes versiones.

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En un fabuloso palacete decimonónico

En un fabuloso palacete decimonónico
En un fabuloso palacete decimonónico
JOSE SALTO

El Palacio de Saldaña de la calle Ortega y Gasset ha levantado el telón como Abya, uno de los proyectos de restauración de mayor envergadura en los últimos años en la capital con más de mil metros cuadrados dedicados a la gastronomía a lo largo y ancho de tres plantas. Detrás de todo, el empresario mexicano Manuel González, recién aterrizado en el sector, que ha querido ir a por todas con una arriesgada apuesta que pretende aunar cocina, arte, moda y diversión como nunca antes. ¿Se puede, sin perder el criterio y la calidad? Aurelio Morales, jefe de cocina y responsable de la estrella Michelin de Cebo, garantiza que sí con una carta ecléctica y cosmopolita entre las obras de arte que abarrotan el local. ¿Conocéis el Sketch de Londres? Pues esa es su idea. 

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Con los pies enterrados en la arena

  • Cocina creativa
  • Malasaña
  • precio 2 de 4
Con los pies enterrados en la arena
Con los pies enterrados en la arena
Ojalá

¿Es posible comer con los pies sobre la arena en pleno centro de la capital española? Confirmamos, ¡es posible! En el barrio de Malasaña se encuentra Ojalá Beach Club, del grupo La Musa, un restaurante planteado como un bar de playa que te transportará a la costa y al verano. En él se puede disfrutar de consumiciones desde el desayuno hasta la cena, con la opción de tomarse un brunch a cualquier hora del día. Su carta de comidas y cenas aúna platos mexicanos y americanos con otros propios de Oriente Medio y propone opciones desde los aperitivos y ensaladas, hasta elaboraciones pensadas para comer con las manos, como tacos, hamburguesas, bocadillos y sándwiches… sin olvidar sus postres, pensados para paladares muy golosos.

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Escuchando arias y zarzuelas

  • Mediterránea
  • Madrid
Escuchando arias y zarzuelas
Escuchando arias y zarzuelas
La Castafiore

La Castafiore abrió sus puertas en el año 1996 y, desde entonces, ha trabajado y consolidado un concepto único en la ciudad con el que promociona, además, a los nuevos talentos de la lírica. Su propuesta se sostiene sobre tres ejes, que funcionan de manera complementaria y suceden en el mismo espacio-tiempo: la culinaria, por supuesto, pero también sobre la pintura y sobre la ópera, que se canta en directo mientras los comensales disfrutan de su comida y su bebida, y que representa el elemento diferencial de este restaurante. La estructura de la oferta se plantea en formato de menús que se organizan por actos, de manera que entre bocado y bocado suceden los pases musicales, integrándose en un mismo servicio personal de sala y camareros con los cantantes.  

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Entre aperos de una casa de labranza del siglo XIX

Entre aperos de una casa de labranza del siglo XIX
Entre aperos de una casa de labranza del siglo XIX
El Mesón

Lo de antes, ahora. El Mesón de Fuencarral acaba de cumplir nada menos que 90 años y sigue lozano y estupendo. El buen comer con la base de la cocina castellana es protagonista absoluto en manos de la tercera generación de la familia Ramón Dios. Tradición y esencia destacan en este casa en el sentido más literal de la palabra, porque os sentiréis como en una en un oasis campestre a un paso de Madrid, a diez minutos de Plaza de Castilla. Su terraza es una gozada como lo son sus salones con chimenea. Callos, migas, cordero asado, cochinillo o leche frita os plantearán serias dudas a la hora de pedir.

Dentro del Teatro Real (sin tener que ir a la ópera)

  • Cocina creativa
  • Madrid
Dentro del Teatro Real (sin tener que ir a la ópera)
Dentro del Teatro Real (sin tener que ir a la ópera)
Papagena

El biestrellado chef Ramón Freixa comanda lo que sale de cocina en esta espectacular apertura frente al Palacio Real. El nombre del restaurante está inspirado en uno de los personajes de ópera 'La Flauta Mágica' de Mozart y lo encontraréis en la sexta planta del no menos icónico y majestuoso Teatro Real. No os asustéis por el ticket medio... ronda los 35 euros. Platos cosmopolitas, vistosos, creativos, con marcada querencia internacional, se mueven en una monumental sala decorada por Luis García Fraile, que también se ha encargado de imprimir un brillo especial a esa barra dedicada a la coctelería y el copeo de altura. Empanadillas de pollo al curry con hoisin de pisto morrón, burrata Caprese inyectada de albahaca y tartar de tomate, quesadilla de cochinillo confitado y mole poblano aparecen en los entrantes mientras los platos principales: langostinos Robuchon y mayonesa cítrica, tartar de ternera gallega reposada con toques picantes, lomo de bacalao confitado gratinado con una muselina de ajo o canelón asado de tres carnes con salsa de boletus, foie y trufa.

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Como estar en un bunker de la II Guerra Mundial

  • Japonesa
  • Barrio de las Letras
  • precio 4 de 4
  • Crítica de Time Out
Como estar en un bunker de la II Guerra Mundial
Como estar en un bunker de la II Guerra Mundial
Yugo the bunker

Julián Marmol ha encumbrado su Yugo como uno de los mejores restaurantes japoneses de Madrid y a su estrella Michelin, sin ir más lejos, nos remitimos. A modo de “izakaya" nipona, la alta gastronomía del país inunda dos nuevos menús con materia prima de escándalo de Alaska, Japón, Portugal o el Delta del Ebro. Se saborea en temakis, niguiris y tartares, además de una sabrosa carne de Kobe, por ejemplo, en una degustación clásica que repasa su trayectoria y otra más innovadora. El sótano, una alucinante recreación de un búnker de guerra,  medallas y banderas originales incluidas, funciona para socios, eventos o solicitudes concretas y hay lista de espera. La merece. 

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Rodeado de fantasía

  • Madrid
Rodeado de fantasía
Rodeado de fantasía
Inclán Brutal Bar

Inclán Brutal Bar se encuentra en el barrio de las Letras, próximo a la popular plaza de Santa Ana, aunque su interior y su propuesta poco tengan que ver con el tipo de restaurante que suele encontrarse en la zona. Premiado en FIBAR 2021 como la Mejor Coctelería de Restaurante de España, el local lleva abierto desde 2018 y lo cierto es que su fama se debe no solo al despliegue de fantasía e imaginación, también a la buena relación calidad precio de sus platos y tragos. Su originalidad proviene de una mezcla entre el interiorismo y la propuesta culinaria, su forma de servicio, las vajillas y vasos empleados para la degustación… cada detalle suma para que el cliente se encuentre rodeado, en todo momento, de una alta dosis de fantasía.

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Un chalet remodelado a orillas del río Manzanares

Un chalet remodelado a orillas del río Manzanares
Un chalet remodelado a orillas del río Manzanares
OSA

Seguro que habéis oído hablar ya decenas de veces de la última revolución gastronómica de Madrid. Si no, os la recordamos nosotros: Una veintena de comensales. Un único menú de temporada. Todo el mundo habla del proyecto de Jorge Muñoz y Sara Peral (ex Mugaritz), del productazo que emplean, de su técnica afrancesada y con acento nipón sobre salsas, embutidos, casquería, pescados madurados. Lejos del meollo ‘foodie’ capitalino, en un pequeño chalet con jardín en la colonia del Manzanares, ya se dice que es lo más provocativo, radical y fascinante que ha abierto en tiempo en la ciudad.

Entre partida y partida de bolos

Entre partida y partida de bolos
Entre partida y partida de bolos
BLESS Hotel

Con presencia en las tres Américas (Sur, Central y Norte) y con tres sedes en Madrid y en Barcelona y Valencia, Salvaje está imparable. En el corazón de BLESS Hotel Madrid encontraréis uno de los restaurantes más de moda de la villa y corte cuyo ‘boom’ no cesa. Su carta japo-global, para terminar de convenceros, es muy recomendable y sus divertidos shows con bien de "bling bling”, si os gusta el rollo, también. Es de lo mejor en su liga. Sus dumplings, arroz de pato al wok o su bacalao negro glaseado con ciruela merecen mucho la pena sobre todo si termináis bailando y continuando la noche, con picoteo y cócteles, en Fetén, su club en el sótano con una bolera para las noches más canallas. 

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A ciegas

A ciegas
A ciegas
Dans le noir

Un restaurante a oscuras. Esta es la insólita premisa de Dans Le Noir que, desde 2017, propone vivir una experiencia gastronómica totalmente a ciegas. Sus menús de temporada, de inspiración catalana y castellana, son servidos y acompañados por guías a los que tendréis que entregaros en un encuentro sorprendente que se comparte con desconocidos. Por supuesto, terminan por ser todos amigos. Abrid la mente, cerraos los ojos y dejaos llevar por los menús sorpresa de Edwin Cuevas. Será una de las veladas de vuestras vidas. 

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