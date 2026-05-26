Con el objetivo de mostrar las mejores expresiones artísticas de México, la Fundación Casa de México en España acoge 'Nube negra', una de las instalaciones más emblemáticas del artista Carlos Amorales, figura clave del arte contemporáneo internacional. Concebida en el año 2007, esta pieza ha sido presentada en importantes instituciones culturales de distintos países.

Nube Negra. Fundación Casa de México en España

El proyecto tiene su origen en un pasaje de la novela 'Austerlitz' (2001), de W. G. Sebald, el cual hace referencia a la descripción de Darwin sobre una bandada de mariposas tan densa que resultaba imposible encontrar un trozo de cielo vacío entre ellas. Igualmente, este texto describe también la fragilidad de las polillas que, al extraviarse, se mantienen inmóviles, hasta exhalar el último aliento

En 'Nube Negra', instalación de gran formato que transforma el espacio en una experiencia envolvente, esa imagen cobra forma y habita el edificio de Fundación Casa de México en España. 30.000 mariposas y polillas de 300 diferentes especies de papel negro cortado con precisión se adhieren una por una cubriendo muros, techos y rincones. El resultado es una sensación de movimiento colectivo, efecto caótico y orgánico que transforma la arquitectura en un fenómeno natural imprevisible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Time Out Madrid (@timeoutmadrid)

Así, el artista juega con la noción de belleza en una obra donde el protagonismo recae en la percepción del espectador, quien se enfrenta a la revisión de sus ideas preconcebidas a partir de una instalación donde la seducción y la repulsión forman parte de un todo alegórico de la mortalidad. La simplicidad del material contrasta con la complejidad visual del conjunto, que adquiere una dimensión casi escultórica.

Nube Negra. Fundación Casa de México en España

Cuándo se puede visitar 'Nube Negra'

La obra se puede visitar de forma gratuita hasta el 13 de septiembre, en la Fundación Casa de México en España, reafirmando así el compromiso de la fundación con la difusión del arte mexicano contemporáneo en el país.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Madrid es el hogar de los museos más importantes de España. Entre las mejores exposiciones que puedes ver de forma gratuita en la capital, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo CA2M); 'Bienestar en la ciudad' (La Casa de la Arquitectura); 'Plaza Mayor de Madrid: miradas que habitan' (Imprenta Municipal-Artes del Libro); 'Tiempo juntos - 2006-2026: 20 años de Casa Árabe y de amistad entre España y el mundo árabe' (Casa Árabe) o 'América. Visiones nuevas desde el viejo mundo. Demián Flores' (Instituto de México en España).

NO TE LO PIERDAS: Las exposiciones de arte que puedes ver ahora mismo en Madrid