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Mayra Gómez Kemp, Mariano Ozores, Marisa Paredes o Jaime de Armiñán ya tienen sus placas conmemorativas en el parque de El Retiro

Madrid rinde así homenaje a distintas personalidades de la cultura y la comunicación recientemente fallecidas

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Placas conmemorativas en el parque de El Retiro. Ayuntamiento de Madrid
Placas conmemorativas en el parque de El Retiro. Ayuntamiento de Madrid
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Con el objetivo de reconocer el legado y mantener viva la memoria de una variedad de destacadas personalidades del mundo de la cultura y la comunicación recientemente fallecidas, los bancos del parque de El Retiro, uno de los espacios públicos más emblemáticos de toda la capital, amanecen como un nuevo espacio de homenaje y tributo.

Placas conmemorativas en el parque de El Retiro. Ayuntamiento de Madrid
Placas conmemorativas en el parque de El Retiro. Ayuntamiento de Madrid

Tras la instalación de placas dedicadas a figuras como Verónica Echegui, Eusebio Poncela, Manolo Zarzo o Felipe Campuzano, entre otras, en esta ocasión, se ha rendido homenaje a la periodista Victoria Prego; la comunicadora Mayra Gómez Kemp; la actriz Marisa Paredes; la poeta Julia Uceda; la galerista Helga de Alvear; el filólogo Francisco Rico; el actor y director Mariano Ozores; la artista La Chunga; el director y guionista Jaime de Armiñán y el arquitecto Antonio Fernández Alba.

Las placas, de 20 x 10 centímetros, están fabricadas en latón con acabado en pátina de cuero y se han integrado en los bancos mediante un cajeado en la madera, de modo que quedan perfectamente insertadas en su superficie.

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