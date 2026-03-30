Placas conmemorativas en el parque de El Retiro. Ayuntamiento de Madrid

Madrid rinde así homenaje a distintas personalidades de la cultura y la comunicación recientemente fallecidas

Con el objetivo de reconocer el legado y mantener viva la memoria de una variedad de destacadas personalidades del mundo de la cultura y la comunicación recientemente fallecidas, los bancos del parque de El Retiro, uno de los espacios públicos más emblemáticos de toda la capital, amanecen como un nuevo espacio de homenaje y tributo.

Placas conmemorativas en el parque de El Retiro. Ayuntamiento de Madrid

Tras la instalación de placas dedicadas a figuras como Verónica Echegui, Eusebio Poncela, Manolo Zarzo o Felipe Campuzano, entre otras, en esta ocasión, se ha rendido homenaje a la periodista Victoria Prego; la comunicadora Mayra Gómez Kemp; la actriz Marisa Paredes; la poeta Julia Uceda; la galerista Helga de Alvear; el filólogo Francisco Rico; el actor y director Mariano Ozores; la artista La Chunga; el director y guionista Jaime de Armiñán y el arquitecto Antonio Fernández Alba.

Las placas, de 20 x 10 centímetros, están fabricadas en latón con acabado en pátina de cuero y se han integrado en los bancos mediante un cajeado en la madera, de modo que quedan perfectamente insertadas en su superficie.

NO TE LO PIERDAS: Planes para hacer en Semana Santa en Madrid en 2026