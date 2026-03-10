El que posiblemente es el medio de transporte preferido por los madrileños, gracias a su variedad de conexiones y destinos, el metro está en constante fase de evolución y cambio. Ya sea el ambicioso proyecto de automatización de la Línea 6, o la instalación de los nuevos tornos, la futura ampliación para dar servicio a Madrid Nuevo Norte contará con tres nuevas estaciones, llamadas provisionalmente Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte.

Metro de Madrid

Este proyecto se postula como una de las cinco propuestas que estudia la Comunidad de Madrid para llevar a cabo la ampliación de Metro, hasta el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte. De esta forma, el Ejecutivo autonómico avanza en su compromiso de extender la red de transporte público y facilitar la movilidad de los madrileños, un un proyecto que podría beneficiar a más de 175.000 ciudadanos.

Cada una de las otras propuestas, sometidas a consulta pública durante un plazo de 20 días hábiles, incluye la descripción del trazado, las obras complementarias y el método constructivo para su realización. Las cuatro primeras alternativas comparten una serie de similitudes, como la creación de una línea independiente que conecte con la L10 y un recorrido en planta que sigue el eje de la futura calle Agustín de Foxá, pero con diferencias tanto en la orientación como en la profundidad de su excavación.

Metro de Madrid

Por su parte, la quinta se plantea como una prolongación de la L1 hacia el norte, donde el tramo Pinar de Chamartín-Bambú-Chamartín de la actual Línea 1 pasaría a formar parte de la L4. En este sentido, el nuevo trazado partiría desde la intersección del Paseo de la Castellana y la calle Sinesio Delgado. Tras analizar las diferentes cuestiones funcionales, ambientales, territoriales y económicas, el estudio informativo destaca la quinta alternativa como la opción más favorable para la ejecución de este proyecto.

Un tramo de esta línea del metro cierra hasta finales de año

El ambicioso proyecto de remodelación integral de la estación de Santiago Bernabéu, parte de la Línea 10 de Metro de Madrid, entrará próximamente en una nueva fase que, en consecuencia, provocará una interrupción en el tramo que une las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco, a partir del 28 de marzo y hasta finales de año.

