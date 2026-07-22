Cada vez son más quienes buscan que las noches de verano en Madrid se conviertan en el escenario de planes especiales con los que escapar de las altas temperaturas. Cuando cae el sol, la ciudad cambia de ritmo y surgen propuestas que invitan a disfrutar del aire libre, la gastronomía y la música en espacios únicos.

Vuelve ' Noches en Vela(s)', uno de los planes más románticos de todo Madrid

Este verano, la sexta planta del Palacio de Cibeles acoge en la terraza de Cornamusa las 'Noches en Vela(s)', uno de sus planes más esperados. Se tratará de un ciclo de veladas estivales en las que la música en directo y la gastronomía se unen en un entorno mágico iluminado por cientos de velas.

Azotea Cibeles Noches en Vela(s)

Con vistas privilegiadas al Paseo de la Castellana y con la ciudad y el emblemático Palacio de Cibeles como telón de fondo, la experiencia tendrá lugar el 30 de julio y el 6 de agosto a las 21.30 h, y el 20 de agosto a las 21.00 h, consolidándose como uno de los planes imprescindibles del verano en Madrid para disfrutar de la ciudad cuando baja el calor.

El chef ejecutivo del grupo, Manuel Berganza, ha diseñado un menú exclusivo para las 'Noches en Vela(s)', pensado para acompañar la experiencia musical con sabores veraniegos que completen la experiencia. La propuesta comienza con el cóctel de bienvenida St. Petroni Spritx, seguido de una selección de entrantes para compartir que incluye caballa marinada y ajo blanco suave; alcachofas guisadas con gamba blanca al ajillo y pulpo crujiente y ensalada griega.

Como segundo planto, se servirá terrina de rabo de toro con ensalada de encurtidos, y para cerrar la experiencia, tarta tibia de almendra y cítricos con helado de nata fresca. El precio completo de la experiencia 'Noches en Vela(s)' es de 65 euros e incluye tanto el concierto como el menú especial. Las reservas ya están disponibles.

@cornamusacibeles Noches en Vela(s)

Las mejores azoteas de Madrid

Si quieres disfrutar de una copa o comer algo, y todo ello acompañado de impresionantes vistas, qué mejor que ir a una de las mejores azoteas de Madrid. Entre las más destacadas se encuentran Makáá (Hotel Thompson); Nice to meet you (Dear Hotel); Doña Luz; Âm-Bar (Árdia); Nômade Temple Madrid; La Pérgola (The Principal); Dani Brasserie (Four Seasons) o Picos Pardos Sky Lounge (Bless Hotel).

NO TE LO PIERDAS: Terrazas bonitas y muy verdes en Madrid para refugiarse en verano