Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. Conocidos artistas y bandas nacionales e internacionales recorren los distintos escenarios de la capital semana tras semana, ya sean conciertos en el Movistar Arena o en festivales como el Mad Cool. Y, entre los recintos musicales más importantes, se encuentra el recinto ferial de Torrejón de Ardoz que, a pesar de anunciar que no acogerá más macrofestivales de música a lo largo del año, será hogar del esperado retorno de elrow Town Madrid 2026.

elrow Town Madrid

A apenas un mes para su regreso, elrow Town Madrid será la única oportunidad de vivir este formato masivo en España este año, con más intensidad, más diversión y más sorpresas. Así, el próximo 1 de mayo, el recinto ferial de Torrejón de Ardoz volverá a transformarse, por segundo año consecutivo, en una ciudad paralela donde la música, el arte y la interacción con el público se fusionan durante 12 horas. Ocho escenarios tematizados, más de 50 artistas y un recorrido musical que atraviesa más de 15 géneros convierten esta edición en una de las más ambiciosas hasta la fecha.

Como gran novedad, el escenario principal estará protagonizado por un renovado 'Rowsmic Carnival', una versión revolucionada y profundamente sensorial que nace con el objetivo de desdibujar definitivamente la frontera entre realidad y fantasía. A su alrededor, encontraréis universos como 'Psychowdelic', con su estética alucinógena y surrealista; 'Rowcio', que fusiona tradición y fiesta en clave flamenca; 'ARCH Rowmph (OCB)', con una identidad arquitectónica y artística única o 'Pink Cathedral', un espacio dedicado a la diversidad, la libertad y la autoexpresión.

Así es el cartel de elrow 2026

El 'line-up' de elrow Town Madrid 2026 reúne a nombres clave de la escena electrónica internacional como Paco Osuna, Luciano o Joris Voorn, junto a figuras como Adrián Mills o Fatima Hajji, que refuerzan el talento nacional en el circuito global. A ellos se suman encuentros especiales como Adam Ten B2B Mita Gami o Nic Fanciulli B2B Butch, además de colaboraciones como Prunk junto a Olive F o Serafina junto a Zwilling. También podréis encontar a artistas como Archie Hamilton, Bastian Bux, De La Swing, Estella Boersma o Alba Franch, entre muchos otros, en una propuesta que cruza generaciones, estilos y escenas.

elrow Town Madrid

Karaoke, experiencias inmersivas y un photocall único

Este año, el festival refuerza su carácter inmersivo, con un conjunto de zonas para convertiros en protagonistas del evento, como 'elrow Wash & Flash', un photocall surrealista en forma de lavabo gigante, o 'elrowfesionario', una experiencia que mezcla confesiones, matchmaking y espectáculo, con maestro de ceremonias incluido. La experiencia se completa con 'Aquí te pillo, Aquí me caso', una capilla temática donde cualquier flechazo puede convertirse en una boda exprés.

El festival también apuesta por la autoexpresión, con espacios como 'El Despeine', una estación creativa donde maquillaje, 'glitter', neón y body paint convierten cada rostro en una obra de arte, 'Pink Cathedral', un templo de diversidad y celebración que combina música, performances y espectáculos de colectivos LGTBIQ+; 'The Jail', que propone una experiencia clandestina, donde una agujero secreto conduce a una fiesta oculta dentro de la propia estructura, o 'Zoltarse', donde los asistentes podrán hacer match a través de mensajes simbólicos. A todo esto se suman juegos participativos, karaoke o carreras de pelotas hinchables.

elrow Town Madrid

Como suele ser tradicional, tras el cierre del recinto, la experiencia se extenderá en el 'after party' oficial en Fabrik, donde la música seguirá hasta bien entrada la madrugada.

Cómo conseguir entradas para elrow Town Madrid 2026

Las entradas generales para elrow Town Madrid 2026 ya están disponibles, con un coste que parte desde los 67,48 euros (más gastos de gestión). Por otra parte, el acceso VIP tiene un precio de 150 € (más gastos de gestión), y el VIP Gold, 234,23 € (más gastos de gestión), tickets que incluyen una serie de ventajas, como acceso prioritario, zona 'chill out' o barra privada, entre otras cosas.

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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