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Nace en Madrid el primer festival de literatura romántica con sesiones de firmas y experiencias inmersivas

El género más popular del momento protagoniza este nuevo y gran evento

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Feria del Libro
Shutterstock | Feria del Libro
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La literatura romántica va ganando cada vez más peso entre los amantes de la lectura. Del 'enemies to lovers' al 'slow burn', pasando los triángulos amorosos, este fenómeno tendrá su gran cita presencial en Madrid, con la celebración de 'Somos Infinitos', el primer festival literario de este género en la capital.

Así será la primera edición de Somos Infintos

La programación de Somos Infinitos combinará grandes momentos, como sesiones de firmas y un recorrido experiencial para entrar de lleno en el universo de este festival. En el auditorio, podréis descubrir topo tipo de novedades, futuros lanzamientos y contenidos exclusivos, además de escuchar de cerca a distintas autorasPor otra parte, el recorrido experiencial contará con zonas de bienvenida, rincones para crear contenido y espacios de juegos y participación.

Estación Gran Teatro Caixabank Principe Pío
Estación Gran Teatro Caixabank Principe PíoEstación Gran Teatro Caixabank Principe Pío

Cuándo se celebrará el festival Somos Infinitos

Próximamente se anunciarán los nombres de las autoras que formarán parte de la programación de Somos Infinitos, festival que se celebrará el próximo 20 de septiembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un coste de 19,95 euros (más gastos de gestión). 

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Cafebrería ad Hoc, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

NO TE LO PIERDAS: Julieta Venegas, Paco Roca y Moderna de Pueblo encabezan este gran festival literario gratuito en Madrid

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