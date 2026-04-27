En el marco de TastArrós, el evento anual (ya van por la novena edición) que organiza la D.O. Arròs de València y convoca de miles personas en la plaza del ayuntamiento de Valencia para entregarse a este icono nuestra y la fiesta en su honor, se celebró ayer el concurso "Arrocero del futuro 2026". El campeonato reconoce el chef menor de 40 años que elabora la mejor receta de arroz utilizando alguna de las tres variedades amparadas por la D.O. —senia, bomba o albufera—. Y el premio (y sus 1.000 euros en metálico) se vino a Madrid. Parece imposible pero no es ni mucho menos la primera vez que pasa.

El podio lo completaron Miguel Calaforra de Socarrat (Lanzarote) y José Cifre de Noble (Valencia) pero los galardonados, escogidos por un jurado de expertos y entre diez finalistas, fueron el leonés Carlos Monge y el madrileño Néstor López, dos jóvenes que se conocieron en Le Bistroman Atelier y que trabajaron bajo el mando de Aurelio Morales, en Cebo y Abya. Como colofón a un fin de semana con más de 50 restaurantes y alrededor de 42.000 visitantes, los responsables de Fisgón se alzaron con el premio presentando un arroz con guiño extremeño, un arroz con pestorejo, la careta de cerdo que está formada por el morro, la jeta y oreja. Hasta ahora los clientes de su restaurante en el barrio de Tetuán volvían a por su croqueta de sopa de ajo, el huevo gildero o la tortilla con escabeche pero ahora también vendrán a probar su arroz.

Fisgón

Así es Fisgón, un restaurante imprescindible cerca del Bernabéu

Acaban de cumplir un año de andadura y te hablamos de ellos el verano. Aquí os dejamos nuestra recomendación que sigue vigente. Fisgón es, por encima de cualquier otro aderezo, un lugar donde lo que importa se queda en la mesa. Y, de ahí, puede que una empanadilla o un caldo viajen directos hasta pulsar algún recuerdo. De entrada, una barra para tirar las primeras cervezas y, al fondo del pasillo, un salón sencillo y sin poco que contar más allá del detalle de que en cada mesa colocan una flor fresca. Se agradece la intención a falta de un interiorismo de diseño que apueste por la atmósfera romántica o una puesta en escena cuqui.

"Lo que hacemos es defender la cocina española y creemos que hay mucho recetario olvidado que intentamos recuperar". No hablan de experiencia inmersiva ni de veladas inolvidables. Tampoco de revoluciones, más bien de “recetas que habitan nuestra memoria”. Igual son más combativos de lo que parecen, la suya es la agitación tranquila en un restaurante antiglobal pero sin consignas ni tendencias. Con guarniciones que no enmascaran el producto, sus armas son los escabeches y los fondos rescatados del saber popular.

Fisgón

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