Esta iniciativa, creada en 2005, se celebra en casi 30 países, con el objetivo de reforzar el papel de los museos como espacios que fomentan el respeto y la convivencia

Tras la celebración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo), una efeméride conlleva la apertura de puertas de todo tipo de instituciones de la capital, con la posibilidad de poder visitar sus colecciones y exhibiciones, acompañada de una amplia programación de actividades como talleres, conciertos o charlas, los museos de la capital reabren sus puertas gratis esta semana, con la celebración de la 22ª Noche Europea de los Museos.

Esta iniciativa, creada en 2005 y organizada por el Ministerio de Cultura francés, con patrocinio de la UNESCO, el Consejo de Europa y el ICOM, así como de numerosas asociaciones, instituciones y medios de comunicación, celebra una nueva edición en casi 30 países, permitiendo así a visitantes y curiosos disfrutar de una manera diferente de sus colecciones.

Javier Maza Domingo

Así será la Noche Europea de los Museos en Madrid

Para celebrar la Noche de los Museos 2026, distintos espacios culturales de la capital ofrecerán aperturas extraordinarias y gratuitas el próximo 23 de mayo, al igual que una agenda variada de actividades para todos los públicos.

Museo Arqueológico Nacional : de 09.30 a 00.00 h.

Museo Cerralbo : de 09.30 a 15.00 h, y de 17.00 a 22.00 h.

: de 09.30 a 15.00 h, y de 17.00 a 22.00 h. Museo del Traje : de 09.30 a 23.30 h.

: de 09.30 a 23.30 h. Museo Nacional de Artes Decorativas : de 10.00 a 15.00 h, y de 18.00 a 21.00 h.

: de 10.00 a 15.00 h, y de 18.00 a 21.00 h. Museo Nacional del Romanticismo : de 09.30 a 00.00 h. También se celebrará el taller de baile de época 'El baile viral de Los Bridgerton: ficción y realidad' (previa inscripción).

: de 09.30 a 00.00 h. También se celebrará el taller de baile de época 'El baile viral de Los Bridgerton: ficción y realidad' (previa inscripción). Museo de Historia de Madrid : de 20.00 a 01.00 h.

: de 20.00 a 01.00 h. Museo de San Isidro : acogerá un concierto a cargo del coro Aldebarán, a las 19.00 h.

: acogerá un concierto a cargo del Imprenta Municipal-Artes del Libro: ofrece visitas guiadas gratuitas al taller de encuadernación artesanal (20.30, 21.30 y 22.30 h) y al taller de encuadernación artística (20.30 21.30 y 22.30 h). Las plazas se asignarán por estricto orden de llegada.

Cuándo visitar los museos de Madrid gratis

Además de durante estas especiales fechas, podéis visitar de forma gratuita varios museos de la capital en específicos horarios o días. Por ejemplo, el Museo del Prado abre gratis el lunes a sábado de 18.00 a 20.00 h y domingos y festivos de 17.00 a 19.00 h, el 12 de octubre (Día de la Hispanidad) y el 19 de noviembre (Aniversario del Museo del Prado), el Museo Reina Sofía de lunes a sábados (excepto el martes, que es el día que cierra el museo) de 19.00 a 21.00 h o los domingos de 12.30 a 14.30 h, o el Museo Thyssen-Bornemisza, los lunes de 12.00 a 16.00 h y gratis el 12 de octubre.

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