El objetivo de este proyecto participativo es acercar la cultura a los barrios de la capital

Los teatros de Madrid acogen los espectáculos más importantes del panorama español. Desde grandes musicales hasta representaciones independientes, la cartelera de capital está en constante renovación. Con el objetivo de acercar la cultura a los barrios de la capital a través del teatro, la primera edición del proyecto participativo 'En los márgenes: Festival Teatro a Pie de Barrio' finaliza el próximo fin de semana con una variedad de propuestas de acceso libre, en distintos puntos de la ciudad.

Menina. Soy una puta obra de Velázquez. 21 DISTRITOS

Así es el nuevo festival que combina música, poesía y adolescencia

Así, este viernes 27 de marzo, en la avenida de Rafaela Ybarra, 41, a las 17.00 h, se vivirá la experiencia de 'Cabinas literarias', un viaje entre la literatura y la poesía en el que escuchar, a través de un teléfono, poemas de Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o Emily Dickinson, entre otros. Ese mismo día, a las 19.00 h, María Pastor, acompañada por el guitarrista Carlos Wernicke y el violinista David Merlín, ofrecerá un recital de poemas y música en el Centro Sociocultural Santa Petronila, bajo el nombre 'Poesía desde el alma'.

El 28 de marzo, a las 19.00 h, Proyecto Cultura presentará 'Menina. Soy una puta obra de Velázquez', una propuesta escénica en la que se abordan asuntos como el bullying, la gordofobia, la diversidad de los cuerpos y el amor hacia uno mismo, en el Centro Cultural Paco de Lucía. A la misma hora, el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter acogerá 'La lámpara maravillosa', de Giradas Producciones, una representación basada en los textos de Ramón María del Valle-Inclán, una propuesta sensorial donde la palabra convive con la estética y la mística para abrir nuevas vías de comprensión del universo.

Adolescencia Infinita. 21 DISTRITOS

Ese mismo día, a las 19.00 h, el Centro Cultural el Torito acogerá 'Ocho poemas, ocho mujeres', un recorrido por la obra de las mejores poetisas de la historia a través de una cuidada selección de poemas y piezas musicales recitadas y cantadas por María Pastor, acompañada del piano y la voz de Iván Sangüesa, con anécdotas y canciones relacionadas con el contexto artístico y social de cada época.

Durante la última jornada, la programación del festival contará con 'Adolescencia Infinita', un montaje en el que la compañía Pont Flotant indaga sobre la memoria, el conflicto y la transformación durante ese periodo de la vida. Este recorrido escénico combina humor, ironía y ternura, con una cuidada plástica, música en directo y una fuerte carga emocional, a las 19.00 h en el Auditorio y sala de exposiciones Paco de Lucía.

Cómo conseguir entradas para 'En los márgenes: Festival Teatro a Pie de Barrio'

Las entradas generales para la primera edición de 'En los márgenes: Festival Teatro a Pie de Barrio' son gratuitas, con acceso libre.

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

La cartelera madrileña ofrece una amplia y variada oferta de obras de teatro, entre las que destacan 'La verdad' (Teatro Infanta Isabel); 'El nudo gordiano' (Teatro Español); 'Cenicienta, el musical' (Teatro Coliseum); 'Constelaciones' (Teatro María Guerrero); 'El jardín de los cerezos' (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa) o 'Los pilares de la tierra, el musical' (Teatro EDP).

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