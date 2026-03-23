A lo largo de la semana, se ha preparado un programa de actividades especiales en distintos escenarios de la capital

Plan que no te puedes perder si estás en la capital, la cartelera de Madrid está repleta de espectaculares obras de teatro. Y como todo buen arte, el teatro también tiene su propio día. La Comunidad de Madrid celebrará, entre los días 23 y 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro, con un programa especial de actividades que incluye visitas guiadas y teatralizadas, encuentros con el público, lecturas dramatizadas o descuentos.

Día del Teatro. Comunidad de Madrid

Así será el Día Mundial del Teatro en Madrid

El eje principal de esta conmemoración serán los Teatros del Canal, que acogerán una semana de actividades. A esta iniciativa se suman el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, el Centro Cultural La Cabrera y la Biblioteca Regional de Madrid, en una oferta que combina exhibición, patrimonio y divulgación cultural.

Los Teatros del Canal organizarán visitas guiadas gratuitas hasta el viernes 27, permitiendo así conocer espacios habitualmente no accesibles del centro escénico. Asimismo, el día 23 (19.30 h), tendrá lugar la lectura dramatizada de 'El invitado', de Aurora Parrilla, dirigida por Ainhoa Amestoy e interpretada, entre otros, por Aura Garrido y Roberto Enríquez.

Este espacio escénico también acogerá el ciclo 'Dramaturgia Emergente', comisariado por Adolfo Simón, que combinará lectura de fragmentos, encuentro con los autores y diálogo con el espectador. Formarán parte de esta actividad 'Dios salve a las niñas' (martes 24), de Alba Castelos, y 'Tristes sepulcros de nuestro amor', de Fernando Pérez Sañudo (miércoles 25).

Uno de los momentos centrales de la semana llegará el viernes 27, con la propuesta en torno a 'La vida extraordinaria', escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco y protagonizada por Malena Alterio y Carmen Ruiz, con la voz de Alicia Borrachero. Ese mismo día se celebrará una charla con el público tras la función.

Día Mundial del Teatro. Comunidad de Madrid

Por su parte, el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial organizará visitas teatralizadas gratuitas, los martes y jueves, que permitirán acercar su historia a los ciudadanos y el sábado 28 acogerá el espectáculo 'Músicas de la Pasión'.

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares, uno de los teatros más antiguos de Europa en funcionamiento, ofrecerá visitas guiadas y teatralizadas para descubrir este espacio del siglo XVII. El 27 de marzo acogerá 'La hoguera de las maravillas', de Viridiana Teatro, escrita y dirigida por Jesús Arbués, inspirada en textos y canciones del Siglo de Oro.

La programación se completará en el Centro Cultural La Cabrera, donde el viernes 27 podrá verse 'DISONANTES. Ensayo abierto', de Incondicional Teatro. Un día después, este mismo espacio recibirá 'El licenciado Vidriera', de Factoría Teatro, con versión y dirección de Gonzala Martín Scherman, basada en la obra de Cervantes.

La celebración del Día Mundial del Teatro coincide, además, con la 30ª edición de Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos de la Comunidad de Madrid, que se desarrolla hasta el 29 de marzo en distintos espacios de la región.

La hoguera de las maravillas. Viridiana Teatro, La Lopez

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

La cartelera madrileña ofrece una amplia y variada oferta de obras de teatro, entre las que destacan 'La verdad' (Teatro Infanta Isabel); 'El nudo gordiano' (Teatro Español); 'Cenicienta, el musical' (Teatro Coliseum); 'Constelaciones' (Teatro María Guerrero); 'El jardín de los cerezos' (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa) o 'Los pilares de la tierra, el musical' (Teatro EDP).

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